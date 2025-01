Skynex per la difesa a cortissimo raggio dell’Esercito Italiano

Un comunicato di Rheinmetall ha confermato l’ordine da parte dell’Esercito Italiano per un sistema di difesa aerea ravvicinata Skynex più altri 3 in opzione con una commessa per la fornitura di un primo sistema del valore complessivo di 73 milioni di euro. La notizia era stata resa nota dalla Difesa italiana il 9 gennaio.

La commessa è stata inoltrata a Rheinmetall Italia S.p.A. di Roma e il contratto firmato a Roma (nella foto sotto) include un’opzione per la fornitura di tre sistemi aggiuntivi del valore di 204 milioni di euro.

Un sistema Skynex è costituito da un’unità di rilevamento e tracciamento per la sorveglianza aerea, una stazione di controllo come centro di comando e controllo e 4 unità di fuoco da 35 mm. I sistemi Skynex sono progettati per contrastare le minacce provenienti da missili, artiglieria e mortai, nonché droni e munizioni vaganti, sia per la difesa nazionale che per la protezione dei contingenti nelle aree operative.

La consegna programmata del primo sistema all’Esercito Italiano dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2026, mentre gli altri 3 sistemi in opzione potrebbero essere contrattualizzati entro il 2027. Il pacchetto di distribuzione include le munizioni, i servizi di addestramento e manutenzione nonché i pezzi di ricambio.

L’Italia è il primo stato membro della NATO a optare per il sistema Skynex di Rheinmetall che include il Revolver Gun Mk3 da 35 mm. Con una cadenza di 1.000 colpi al minuto e una gittata fino a 4 chilometri. Il sistema utilizza munizioni Ahead programmabili resistenti alle contromisure elettroniche e garantisce un ingaggio preciso del bersaglio. In termini di rapporto costo-efficacia, le munizioni sono significativamente più efficienti rispetto a sistemi missilistici comparabili.

L’Esercito Italiano ha optato per la configurazione con il radar XTAR 3D di Rheinmetall, in grado di monitorare lo spazio aereo in un raggio fino a 50 chilometri. L’ordine costituisce quindi un’importante pietra angolare nella strategia di Rheinmetall di stabilire un nuovo standard nel campo della difesa aerea basata sui cannoni per le forze armate internazionali.

Anche la Romania, membro della NATO, ha recentemente optato per Skynex in combinazione con un altro tipo di cannone già in servizio lì (i cannoni gemelli GDF-009). I sistemi di difesa aerea Skynex sono già da tempo operativi con le forze armate ucraine.

Il contratto per i sistemi Skynex rafforza ulteriormente la cooperazione di Rheinmetall con l’Esercito Italiano Rheinmetall dopo la costituzione della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per la realizzazione dei mezzi corazzati Panther e Lynx per dotare l’Esercito di un nuovo carro armato (MBT) e di un nuovo veicolo cingolato da combattimento corazzato per fanteria Lynx (AICS).

Rheinmetall ha già una forte presenza in Italia e genera vendite per circa 1 miliardo di euro con tre filiali, tra cui Rheinmetall Italia, e un totale di circa 1.500 dipendenti in cinque sedi.

Foto: Rheinmetall e G. Gaiani.