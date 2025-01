La Nigeria ordina 43 UAV armati turchi Bayraktar TB2

Un nuovo successo per gli UAV turchi di Baykar, la società che ha appena rilevato in Italia Piaggio Aerospace.

Il governo nigeriano ha ordinato 43 UAV armati Bayraktar TB2 nell’ambito del Progetto Guardian, mirato ad affrontare le sfide alla sicurezza nella regione del Nord-Ovest. Il generale di brigata UG Ogeleka, alla guida dell’Aviazione dell’Esercito (costituita nel marzo 2024), ha annunciato la commessa durante la cerimonia di consegna dei brevetti a v46 militari addestrati all’impiego dei droni.

Il programma di formazione specializzato effettuato in Turchia ha preparato 35 ufficiali e 11 sottufficiali e soldati nei vari aspetti delle operazioni dei droni, tra cui pilotaggio, operazioni di missione, avionica e manutenzione. La commessa iniziale nigeriana era prevista in 6 esemplari e 2 stazioni di controllo.

Tra il personale addestrato, 14 sono piloti di aerei multipilota, 7 sono operatori di missione e 23 sono ingegneri e tecnici. Ventidue di loro sono stati ufficialmente certificati durante la cerimonia, mentre gli altri sono già stati assegnati al servizio attivo, ricorda un articolo di Military Africa.

Il tenente generale Olufemi Oluyede, capo di stato maggiore dell’esercito, ha sottolineato l’importanza di questi droni nella modernizzazione dell’arsenale dell’esercito nigeriano. Ha anche annunciato piani per l’acquisto di ulteriori sistemi aerei senza pilota per migliorare ulteriormente le operazioni militari in tutto il paese. Si prevede che i droni Bayraktar TB2 miglioreranno significativamente la capacità dell’esercito di combattere l’insurrezione nella regione.

La Nigeria ha utilizzato i droni per operazioni di sorveglianza e ricognizione contro il movimento terroristico/insurrezionale Boko Haram nel nord-est e ha acquisito droni da Cina (tra cui 2 Wing Loong II, 4 CH-4B e 2 CH-3B), Israele, Stati Uniti e ha sviluppato i propri UAV Gulma e Tsaigumi.

Dal 202e la Nigeria ha acquisto in Turchia 6 elicotteri d’attacco T-129 ATAK e droni quali il piccolo quadricottero Songar e 30 Delta Small Unmanned Aircraft prodotti da Fly Bvlos Technology, una sussidiaria di Coşkunöz Holding, seguiti nell’agosto 2023 dai droni armati TOGAN realizzati da STM.

Io Bayraktar TB2 ha conseguito un ampio successo in Africa dove è stato acquisito da Niger, Libia (Tripoli), Ciad, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Gibuti , Marocco e Togo.

(con fonte Military Africa)