Esercitazione congiunta per le forze aeree italiana e irachena

Si è svolta nei cieli dell’Iraq nel dicembre scorso un’esercitazione congiunta che ha visto la partecipazione di due velivoli italiani F-2000 “Eurofighter” del Task Group Typhoon, rischierati sulla base aerea di Alì Al Salem in Kuwait, sede dell’Italian National Contingent Command Air, e due velivoli F-16 iracheni del 9° e 11° Gruppo, provenienti dalla base dell’Aeronautica Irachena di Balad.

L’attività di cross-training si è svolta nell’ambito delle iniziative di “Partner Nation Integration”, nel contesto della missione multinazionale “Prima Parthica/Ineherent Resolve”. L’esercitazione ha consentito di testare l’interoperabilità degli assetti e le capacità di intervento congiunto, a dimostrazione dell’ottimo livello di integrazione regionale del Contingente Nazionale rischierato in Kuwait e Iraq.

Al termine del volo, il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air, dopo aver rimarcato l’importanza dell’evento, segno tangibile della stima di cui godono le Forze Armate italiane e l’Aeronautica Militare, si è complimentato con tutto il personale del Task Group per le capacità espresse durante l’esercitazione, auspicando un incremento delle attività di cooperazione con le Forze Armate locali, nell’intento di sostenere e promuovere la sicurezza nell’area.

Il Task Group Typhoon, attualmente operante dalla base di Alì Al Salem, è inquadrato all’interno dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR/TFA-K), sin dal marzo 2019, è tra gli assetti che l’Aeronautica Militare mette a disposizione della coalizione internazionale anti-ISIS.

Il Task Group Typhoon, opera con funzioni di ricognizione tattica, utilizzando velivoli F-2000 “Eurofighter”. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve nell’ambito della Coalizione internazionale anti-ISIS, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq e impegnati in attività ISR, AAR, Airlift, EW, Medevac, PED e sostegno logistico e amministrativo.

(con fonte Aeronautica Militare)