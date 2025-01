Vae victis! Il Contesto intervista il direttore di Analisi Difesa

Sul campo di battaglia ucraino, le forze armate russe proseguono la loro avanzata. Lo ammette lo stesso segretario generale della Nato Mark Rutte, secondo cui il fronte «si muove verso ovest, sia pure lentamente, e non verso est: Kiev si prepara ad affrontare un inverno difficile e avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte dell’Occidente, per poter arrivare al tavolo negoziale in posizione di forza […].

Se prima avanzavano dieci metri al giorno, ora ci sono giornate in cui guadagnano terreno al ritmo di dieci chilometri al giorno». Il presidente Zelen’skyj ha riconosciuto recentemente che «i territori del Donbass e della Crimea sono oggi controllati dai russi. Non abbiamo la forza di riconquistarli.

Possiamo contare soltanto sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin al tavolo dei negoziati». Durante un’intervista rilasciata per il programma televisivo statunitense «60 Minutes», il ministro degli Esteri Russo Sergij Lavrov ha dichiarato che «tutti pensano che l’arrivo di Trump cambierà le cose.

Noi non ci facciamo illusioni. A Washington esiste un consenso bipartisan abbastanza solido sul sostegno al regime di Kiev. I documenti dottrinali statunitensi descrivono il nostro Paese come un avversario che deve essere “sconfitto strategicamente”. Non abbiamo mai affermato che con l’amministrazione Trump alla Casa Bianca il processo negoziale sulla sicurezza globale e sull’Ucraina inizierà a prescindere da tutto.

Non sarà, come molti sperano, un esito inevitabile. In linea di massima, non ci sono precondizioni nell’approccio negoziale russo. C’è piuttosto la richiesta di adempiere a ciò che è stato ripetutamente concordato nel corso di molti anni: la demilitarizzazione dell’Ucraina (che è una violazione diretta degli accordi in base ai quali la Nato non “ingurgiterà” un numero crescente di Paesi a est e si avvicinerà direttamente al confine della Federazione Russa), e il rispetto degli obblighi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i diritti umani, tra cui i diritti linguistici e religiosi».

Nel frattempo, un sondaggio realizzato da YouGov e ripreso dal «Guardian» attesta un crollo della disponibilità a sostenere l’Ucraina “fino alla vittoria” in tutte le opinioni pubbliche dell’Europa occidentale, mentre il 58° Rapporto Censis sulla società italiana rileva che il 66,3% della popolazione attribuisce all’Occidente (Stati Uniti in testa) la responsabilità maggiore dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Ne parliamo assieme a Gianandrea Gaiani, giornalista, saggista e direttore della rivista «Analisi Difesa».

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul sito o Canale You Tube de Il Contesto.