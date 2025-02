25 anni di Analisi Difesa

Il 6 febbraio del 2000 nasceva Analisi Difesa, la prima rivista italiana del settore Difesa e Sicurezza esclusivamente su Internet e priva di edizione cartacea.

Festeggiare il 25° anno di pubblicazioni ininterrotte sul web è un traguardo importante. Dal 6 febbraio 2000, in 280 numeri aggiornati quotidianamente, ci siamo occupati dei grandi temi e dei programmi che hanno riguardato la Difesa italiana e internazionale.

Dalle ultime fasi del conflitti balcanici alle guerre post 11 settembre 2001, fino all’Ucraina e a Gaza, abbiamo seguito le vicende belliche e le crisi con analisi e reportage, con indipendenza e pragmatismo, ospitando opinioni e valutazioni diverse, in base al principio che interpreta questa pubblicazione come una “palestra di pensiero”.

In questo quarto di secolo il nostro web-magazine è cresciuto per contenuti, diffusione, numero di collaboratori e opinionisti ma anche per numero di inserzionisti diventando un punto di riferimento per Forze Armate, industria della Difesa e Sicurezza, politica e mondo dei media, dall’informazione specializzata ai media generalisti che spesso citano Analisi Difesa e intervistano le nostre firme.

Oggi festeggiamo anche un grande traguardo superato nell’anno appena conclusasi, in cui abbiamo registrato una crescita lettori senza precedenti con poco più di 7 milioni di visitatori unici e quasi 30 milioni di pagine lette nell’intero 2024

Un successo di cui ringraziamo il nostro staff e soprattutto i nostri lettori e gli inserzionisti che in tutti questi anni ci hanno sostenuto permettendoci di continuare a offrire a tutti la lettura gratuita di Analisi Difesa, pur lasciando la possibilità, ai lettori che lo desiderano, di sostenerci utilizzando la finestra “Sostieni Analisi Difesa” che trovate nella Home Page.

Un caloroso ringraziamento a tutti voi. Festeggiamo insieme i nostri primi 25 anni.