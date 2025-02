Guerra e pace nella campagna elettorale tedesca: l’intervista a WDR

Come e quanto la Germania dovrebbe sostenere l’Ucraina? E quanto investire nelle spese militari? La difesa è un tema caldo di questa campagna elettorale. Giulio Galoppo riassume le posizioni dei partiti tedeschi. Intanto il nuovo presidente americano Trump vuole porre fine ai conflitti in Ucraina e a Gaza, con proposte anche molto discutibili. E quindi quali strategie e prospettive si aprono ora per Europa e Nato? Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, presidente della rivista “Analisi Difesa”.

L’intervista alla radio tedesca WDR il 5 febbraio – a cura di Cristina Giordano, Giulio Galoppo e Daniela Nosari

Ascolta l’audio a questo link

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/il-tema/spesa-militare-germania-100.html