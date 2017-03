Test in Sudafrica per i missili Taurus della Luftwaffe

Sei Tornado e 200 uomini e donne della Luftwaffe operano sul poligono sudafricano Overberg Test Range (OTR) della società Denel per effettuare una serie di test intensivi e lanci dei missili da crociera KEPD 350 Taurus sviluppato da MBDA Germania e dalla svedese Saab Bofors Dynamiics.

Durante la permanenza nella Provincia del Capo il contingente aereo tedesco non prevede di effettuare attività addestrative congiunte con l’aeronautica Sudafricana.

I 6 Tornado del 33° Taktisches Luftwaffengeschwader basato a Büchel e un Airbus A310 MRTT in configurazione cargo sono arrivati in Sudafrica il 12 marzo riforniti in volo da un tanker KC-10 dell’Usaf.

Con un raggio d’azione di oltre 500 chilometri i Taurus sono stati acquisiti in 600 esemplari dalla Luftwaffe (su Tornado e Typhoon) e 43 dalle forze aree Spagnole (F/A-18) a partire dal 2010 mentre l’Aeronautica della Corea del Sud ne ha ordinati più recentemente 260 per equipaggiare gli F-15K.

Foto Luftwaffe