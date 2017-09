KAI e Saab in gara per i caccia del Botwsana

Korea Aerospace Industries (KAI) sta promuovendo il caccia leggero/addestratore FA-50 in Botswana, dove sarà con ogni probabilità rivale dei Saab JAS 39 Gripen C/D di seconda mano (ex Aeronautica svedese) per rimpiazzare i vecchi caccia ex canadesi CF-5A (16 monoposto e 5 biposto) che tra il 1996 e il 2000 sostituirono i Bae Strikemaster.

L’iniziativa della KAI nel paese africano ha preso il via nel 2012 e nel 2015 sembrava ormai chiusa la trattativa per 16 T-50, poi sfumata in seguito all’offerta di Saab.

Per sostenere il suo velivolo KAI sembra puntare decisamente sui costi contenuti, non solo di acquisizione ma anche di gestione della flotta.

Un ampio articolo pubblicato in agosto sul quotidiano di Gaborone Sunday Standard cita un documento dell’azienda sudcoreana dal titolo “FA-50 for the Botswana Defence Force: The right choice for the future” che riferisce costi ridotti a un terzo rispetto ai Gripen nell’ambito dell’intera vita operativa dei FA-50.

Il Botswana prevede di acquisire 12 velivoli per un costo valutato 1,7 miliardi di dollari ed è in fase di ammodernamento delle forze di difesa aerea e l’anno scorso ha speso 304 milioni di euro per acquisire materiale francese inclusi i sistemi missilistici a medio raggio (20 chilometri) MBDA MICA-VL e a corto raggio (6 chilometri) MBDA MIstral mentre nel 2012 erano stati acquistati in Ucraina 100 Sa-14 portatili.

Foto KAI e MBDA