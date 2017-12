Lockheed Martin ha consegnato 66 F-35 nel 2017

Il 15 dicembre Lockheed Martin ha consegnato il 66mo velivolo F-35 dell’anno, rispettando gli obiettivi di consegna per il 2017 condivisi dal governo e dall’industria.

A oggi, più di 265 F-35 velivoli sono stati consegnati agli Stati Uniti e ai clienti internazionali. Oltre 530 piloti e circa 5.000 addetti alla manutenzione si sono qualificati per operare con l’F-35, e la flotta di velivoli ha superato le 115.000 ore di volo.

“Il rispetto degli impegni di consegna per il 2017 è una testimonianza del duro lavoro e dell’impegno del team congiunto governo-industria per consegnare alle forze armate un sistema aereo con caratteristiche così innovative,” ha commentato il vice presidente esecutivo di Lockheed Martin e general manager del programma F-35 Jeff Babione. “Il team continua a superare le sfide poste dal programma e il raggiungimento di questo obiettivo dà ai nostri clienti fiducia nella capacità del programma F-35 di soddisfare le esigenze di produzione che stanno aumentando di anno in anno”.

I 66 F-35 consegnati nel 2017 rappresentano un aumento del 40% rispetto al 2016, e il programma F-35 è pronto ad accrescere il rateo di produzione anno dopo anno fino al raggiungimento di una produzione di circa 160 velivoli annui nel 2023.

Insieme all’aumento della produzione e all’implementazione di altri miglioramenti, Lockheed Martin punta a ridurre il costo dell’F-35A a 80 milioni di dollari entro il 2020. Grazie all’esperienza acquisita, l’efficientamento del processo, l’automazione della produzione, il miglioramento dello stabilimento e degli strumenti, le iniziative relative alla supply chain e altro, il programma F-35 ha già notevolmente ridotto i costi e raggiunto una maggiore efficienza. Ad esempio:

Il costo dell’F-35A è sceso del 60% rispetto al primo contratto.

Il tempo-lavoro necessario per ogni velivolo si è ridotto del 75% negli ultimi cinque anni.

Il tempo di produzione è diminuito del 20% circa dal 2015.

Per prepararsi all’aumento di produzione, Lockheed Martin ha assunto oltre 1.300 lavoratori per lo stabilimento di Fort Worth, in Texas, a partire da gennaio 2017, e prevede di assumere un totale di 1.800 persone, come annunciato in precedenza. Migliaia di uomini e donne partecipano alla produzione dell’F-35 negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Con i 1.400 fornitori provenienti da 46 stati americani e da Puerto Rico, il programma sostiene più di 170.000 posti di lavoro diretti e indiretti negli Stati Uniti e genera un impatto economico annuale stimato intorno ai 24 miliardi di dollari. Anche più di 100 fornitori internazionali prendono parte al programma, contribuendo a creare o sostenere migliaia di posti di lavoro a livello internazionale.

Fonte: comunicato Lockheed Martin