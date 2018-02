Mosca invia in Siria i nuovi Sukhoi Su-57?

Circolavano da due giorni sul profilo Twitter del blogger Wael Al Hussaini alcuni spezzoni video e immagini relative alla presenza di un paio di caccia russi di quinta generazione Sukhoi Su-57 (PAK-FA) in volo sulla Siria. Sembra che la coppia di caccia faccia parte di un reparto aereo recentemente inviato da Mosca presso la base aerea russa di Hmeimim composta da quattro Sukhoi Su-35, quattro Sukhoi Su-25 e un aereo AEW Beriev A-50U.

Si attende una conferma ufficiale e finora il Ministero della Difesa russo non ha commentato la notizia.Non è ipotizzabile che i due velivoli possano variare gli equilibri di potere nel teatro siriano per ovvi motivi (l’aereo è infatti ancora in fase di collaudo, è privo dei motori definitivi di cui sarà dotato in futuro ed è privo delle armi specifiche che sono anch’esse in fase di sperimentazione);

Poco probabile appare inoltre la volontà di promuovere il velivolo nei confronti dell’unico paese formalmente interessato ad una sua versione biposto, ovvero l’India col progetto FGFA che si mostra tra l’altro sempre più dubbiosa in merito. Più comprensibile risulterebbe invece la decisione di inviare i caccia di quinta generazione in Siria per valutarli in un contesto operativo.

Considerando che nel conflitto siriano è stato destinato praticamente quasi ogni mezzo volante in dotazione alla Forza Aerospaziale di Mosca, all’Aviazione della Marina senza contare l’impiego dei mezzi terrestri e di difesa aerea, l’occasione potrebbe essere propizia ai costruttori russi per arrivare alla maturità progettuale del nuovo caccia Sukhoi con un collaudo operativo.

I rischi certo non mancano, come in ogni conflitto. Il Su-57 potrebbe essere infatti un “ricercato speciale” dagli insorti anche se i loro missili spalleggiabili a breve raggio dovrebbero risultare inutili contro un velivolo questo il cui impiego non prevede operazioni a bassa quota.

Probabilmente i Su-57 verranno scortato da altri velivoli russi amici, ma resta il fatto che il caccia costituirebbe un “bersaglio interessante” per le forze statunitensi e israeliane presenti in Siria zona e certo pronte a vedere da vicino il caccia russo e a registrarne dati ed emissioni elettroniche.

Del resto è chiaro che potrebbero esserci notevoli differenze tra le versioni oggi eventualmente presenti in Siria a quelle combat ready disponibili nei prossimi anni provviste di tutti gli equipaggiamenti avionici standard oggi sottoposti a collaudo.

La presenza dei Su-57 in Siria non costituisce una novità di rilievo estremamente particolare e anomala nel più ampio dispiegamento dei mezzi militari operato da Mosca. Se guardiamo alla storia, nel conflitto sovietico in Afghanistan operarono non soltanto i Su-25 appena giunti ai reparti di volo, ma persino – e in gran segreto – l’elicottero all’epoca sperimentale Kamov Ka-50.

Foto Sukhoi