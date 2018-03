Leonardo partecipa al FIDAE Air Show in Cile

Leonardo partecipa al FIDAE Air Show 2018, uno dei più importanti saloni sudamericani nel campo dell’aerospazio, difesa e sicurezza, che aprirà i battenti il prossimo 3 aprile a Santiago del Cile.

Pronta a cogliere nuove opportunità di business in America Latina, Leonardo esporrà a FIDAE (Stand B44) una gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze delle forze armate del Cile e di altre nazioni della regione, così come i requisiti di operatori civili di elicotteri. Leonardo presenterà vari modelli di elicottero in grado di rispondere ai bisogni di operatori civili e militari tra cui il trimotore medio-pesante AW101 e il monomotore AW119Kx.

Un bimotore intermedio AW139 dei Carabineros de Chile, allestito per compiti di ordine pubblico, sarà in mostra statica. Leonardo vanta una solida presenza nella regione nel campo dell’ala rotante con oltre 20 elicotteri in servizio in Cile appartenenti ai modelli AW119, AW109, AW139 e W-3A Sokol e oltre 400 esemplari utilizzati per compiti civili e militari.

Gli elicotteri di Leonardo vengono impiegati per un’ampia gamma di applicazioni operative quali ruoli navali, ordine pubblico e sicurezza nazionale, eliambulanza, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, utility, trasporto corporate e governativo, trasporto offshore. Il Salone di FIDAE ospiterà inoltre due velivoli C-27J dell’Aeronautica Militare peruviana, aereo scelto dal cliente grazie alla sua capacità di operare in modo sicuro ed efficiente a quote elevate, su piste non preparate sulle Ande e sui campi volo del territorio.

Il C-27J può svolgere in modo efficiente e con costi sostenibili attività di supporto umanitario consentendo alle Forze Armate di trasportare rapidamente generi di prima necessità, materiali e veicoli per le emergenze in ogni condizione meteo, di giorno e di notte, verso qualsiasi destinazione geografica (dalle Ande all’Antartico fino alle isole cilene nel Pacifico) e con i più elevati standard di sicurezza per l’equipaggio e i passeggeri.

Leonardo è in America Latina dagli anni ’30, con una forte presenza in particolare nel campo dei velivoli da addestramento fin dagli anni ’60. Tutti i Paesi sudamericani hanno impiegato addestratori o cacciabombardieri Siai-Marchetti o Aermacchi (oggi Leonardo), spesso utilizzati con grande successo in operazioni di difesa e sicurezza. Gli addestratori di Leonardo rappresentano una soluzione moderna per soddisfare deversi requisiti nella regione. Il nuovo M-345 la nuova versione Fighter Attack dell’M-346 rispondono appieno alle aspettative di molte delle forze aeree dell’America Latina, grazie al ridotto costo di acquisizione e operativo rispetto ad altri addestratori basici e avanzati oppure a velivoli dedicati a compiti di polizia e controllo aereo in considerazione delle loro elevate prestazioni.

Leonardo ha contribuito a rafforzare la sicurezza del Cile fornendo alle Forze Armate sistemi elettronici e sensori allo stato dell’arte ed è presente da diversi decenni nel paesenel campo delle comunicazioni terrestri. Al fine di soddisfare le esigenze dei moderni contesti netcentrici e migliorare l’efficacia delle operazioni congiunte, Leonardo ha sviluppato per soldati e veicoli il nuovo sistema di comunicazioni SDR (Software Defined Radio) che sarà esposto a Fidae insieme alla camera portatile ad infrarosso.

La conoscenza e l’esperienza acquisita nel settore dei sistemi elettronici, per la difesa e la sicurezza fa di Leonardo un leader globale con soluzioni come l’UAV Falco-Evo, un velivolo a controllo remoto per operazioni a quote intermedie e con grande autonomia, il nuovo sistema IFF (Identification Friend or Foe) per l’identificazione amico-nemico nello standard Mode 5 che sostituirà il Mode 4 in ambito Nato entro il 2020 e il nuovo sistema di contromisure Miysis Directed InfraRed Counter Measure (DIRCM) in grado di proteggere i velivoli contro la minaccia rappresentata da missili a guida all’infrarosso.

Fonte: comunicato Leonardo