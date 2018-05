La Serbia valuta l’acquisto di elicotteri Mi-35

Lo scorso febbraio avevamo fornito notizia dei colloqui tra Belgrado e Mosca circa l’acquisto di un lotto di sei elicotteri utility Mil Mi-17.

Le ultime indicazioni fornite direttamente dal Ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin, dopo un incontro con il suo omologo russo Sergey Shoigu a Mosca, rivelano oggi nuovi dettagli: la Serbia avrebbe infatti ridotto il numero di Mi-17, da sei a quattro esemplari, e avrebbe inserito in lista un numero identico di elicotteri d’attacco Mil Mi-35.

Quasi certamente la recente decisione è dovuta alle condizioni in cui versa la flotta serba d’attacco ad ala rotante poiché ad oggi figurano in servizio non più di due esemplari di Mil Mi-24V e per giunta in condizioni non idonee al volo (nella foto)

Foto Airliners.net