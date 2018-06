Seastema e Haruspex collaborano nella cyber security

Nell’ottica di sviluppare innovative capacità di cyber security in risposta alle crescenti esigenze del mercato della difesa sul prodotto nave, Seastema, società del gruppo Fincantieri, ha firmato con Haruspex un accordo che mette a fattor comune la competenza di Seastema nel campo dei sistemi di automazione navale integrata con il know how di Haruspex, società che sviluppa prodotti e servizi ad elevata specializzazione nel settore della cyber security.

Nello specifico, lo scopo dell’intesa è finalizzato a sviluppare competenze in ambito security assessment e real-time monitoring, su cui l’impiego della suite “Haruspex” trova idonea applicazione per via delle sue caratteristiche di modellare e mitigare i percorsi di attacco più probabili in grado di portare alla compromissione delle reti, delle strumentazioni e degli impianti di bordo.

La collaborazione opererà su due fronti complementari: da un lato le installazioni a bordo di navi già operative, su cui il tool verrà impiegato per valutare la reale esposizione a minacce intervenendo in retrofit, dall’altro già in uno stadio preliminare del ciclo di vita delle nuove unità navali, in attuazione del principio di “cyber security by design”, che favorirà il progressivo sviluppo di generazioni di prodotti intrinsecamente più resilienti.

Seastema è una società del gruppo Fincantieri che sviluppa e produce sistemi di automazione integrata navale (IPMS, PSI, Integrated Bridge System) in grado di fornire migliori performance in termini di conduzione nave, controllo dei costi di gestione e manutenzione e minimo impatto ambientale. www.seastema.it

Haruspex è una società interamente italiana che opera nel settore della Cyber Security, sviluppa e commercializza prodotti e servizi ad elevata innovatività in questo settore. In particolare, produce e distribuisce la Suite software Haruspex e il prodotto Haruspex Cap. www.haruspex.it

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di servizi post vendita. Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più 19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di programmi sovranazionali. www.fincantieri.com

