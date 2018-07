Intesa tra Leonardo e la polacca PGZ per il nuovo elicottero da combattimento AW249

Leonardo e l’azienda polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) hanno firmato una Lettera di Intenti (LoI – Letter of Intent) per collaborare insieme sul programma AW249, l’unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in sviluppo a livello internazionale, con l’obiettivo di soddisfare uno specifico requisito dell’Esercito polacco.

Con questo accordo, Leonardo e PGZ potranno valutare varie aree di collaborazione tra cui progettazione, produzione, assemblaggio, commercializzazione e supporto post-vendita per l’elicottero AW249.

Il documento testimonia il comune interesse di PGZ e Leonardo nello sviluppo e nella produzione del nuovo elicottero da combattimento, pensato per le esigenze dell’Esercito Italiano, e di una sua variante polacca mirata al programma “Kruk” per un nuovo elicottero da combattimento.

Grazie a questa collaborazione, l’industria della difesa polacca avrà l’opportunità unica di partecipare a un innovativo programma di sviluppo in campo elicotteristico, contribuendo al tempo stesso al piano di modernizzazione delle forze armate polacche con una piattaforma all’avanguardia.

Gian Piero Cutillo, responsabile della divisione Elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale nella cooperazione tra le industrie della difesa italiana e polacca, e coinvolge quest’ultima nel più importante programma esistente per un nuovo elicottero da combattimento. Leonardo, tramite PZL-Swidnik, collabora da anni con il Ministero della Difesa polacco e questo accordo apre nuove prospettive per il programma “Kruk”, permettendoci di posizionarci al meglio per il soddisfacimento delle future esigenze della difesa polacca insieme a PGZ”.

Jakub Skiba, amministratore delegato di PGZ, ha dichiarato: “L’accordo di oggi apre nuove opportunità per le aziende del gruppo PGZ nel settore aeronautico. La cooperazione con l’industria italiana nello sviluppo congiunto di soluzioni per le nostre Forze Armate per il programma “Kruk” ci consentirà di espandere le nostre capacità e coinvolgere le nostre aziende – in stretta collaborazione con lo stabilimento PZL-Swidnik di Leonardo – nel programma AW249. Questo programma ad elevato contenuto tecnologico, guidato da Leonardo, sarà promosso anche in altri

mercati”.

L’AW249 sarà dotato di tutte le più recenti soluzioni tecnologiche nel suo segmento di mercato beneficiando della grande esperienza operativa accumulata dall’AW129 (nella foto a lato) di Leonardo e del know-how dell’azienda per questa specifica tipologia di elicottero.

Con un peso massimo al decollo attorno alle 7-8 tonnellate e un carico utile superiore a 1800 kg, l’AW249 avrà velocità e autonomia che gli consentiranno di svolgere le più complesse operazioni di supporto aereo ravvicinato e scorta. L’AW249 sarà dotato di sistemi di missione e di comunicazione all’avanguardia e sarà in grado di gestire velivoli senza pilota.

Inoltre sarà dotato di numerosi sistemi in grado di aumentare la consapevolezza della situazione operativa sul campo riducendo in tal modo il carico di lavoro dell’equipaggio e aumentando la sicurezza. Grazie alle avanzate tecnologie e alla sua filosofia di progettazione, l’AW249 beneficerà di una significativa riduzione dei costi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto rispetto agli elicotteri della generazione precedente.

Oltre al cannone in to rretta sotto il muso, l’AW249 avrà notevole flessibilità nella scelta degli armamenti con sei punti di attacco per varie combinazioni di missili ariasuperficie o aria-aria, razzi guidati o non guidati o serbatoi di carburante esterni. Due potenti motori consentiranno operazioni in tutte le condizioni ambientali (freddo o caldo, in quota o sul mare).

Leonardo e PGZ possono vantare diverse occasioni di dialogo in materia di cooperazione industriale per la difesa e la sicurezza, con diversi accordi firmati nel 2016, 2017 e 2018. L’obiettivo di questi accordi è rafforzare la cooperazione tra il Gruppo PGZ e Leonardo, in particolare in relazione agli elicotteri offerti da Leonardo al Ministero della Difesa polacco. Qualora Leonardo dovesse essere selezionata dal Ministero della Difesa polacco, le società del Gruppo PGZ prenderanno parte alla

produzione e alla manutenzione degli elicotteri per vari requisiti.

Nel gennaio 2017 Leonardo ha firmato un contratto pluriennale con il Ministero della Difesa italiano, finalizzato a soddisfare l’esigenza dell’Esercito Italiano per la sostituzione dell’attuale flotta di elicotteri AW129, il cui ritiro dal servizio è previsto entro il 2026 dopo oltre 35 anni di attività.

Il nuovo programma fornirà all’Esercito Italiano un prodotto tecnologicamente ancora più avanzato, con maggiori prestazioni e minori costi operativi, per soddisfare per i prossimi 30 anni esigenze derivanti da scenari in costante evoluzione.

Polish Armaments Group (PGZ) è un’azienda leader nell’industria polacca e una

della maggiori nel campo degli armamenti a livello europeo. PGZ riunisce oltre 60

società (dai settori della difesa, della cantieristica navale e delle nuove tecnologie) e

genera ricavi annui pari a 4,5 miliardi di zloty. Grazie alle potenzialità offerte dalla

tecnologia nazionale, la stretta collaborazione con gli ambienti scientifici polacchi, e il focus sui processi di ricerca e sviluppo, PGZ sta offrendo prodotti innovativi e capaci di aumentare la sicurezza. Tale offerta comprende, tra gli altri, il sistema di difesa aerea a cortissimo raggio basato sul POPRAD e il radar SOŁA; i sistemi anti-aero portatile GROM e PIORUN; il sistema superficie-aria a cortissimo raggio PILICA; il velivolo a controll oremoto PGZ-19R; il veicolo per trasporto truppe ROSOMAK; il mortaio RAK; il sistema d’artiglieria con l’obice KRAB; ed equipaggiamento

individuale comprendente il fucile d’assalto BERYL. PGZ ha anche competenze nel campo della progettazione, costruzione e integrazione di equipaggiamenti per navi militari. Inoltre, PGZ fornisce da tempo servizi di modernizzazione e manutenzione di veicoli terrestri, aerei, elicotteri e navi (comprendenti anche, ma non esclusivamente, equipaggiamenti risalenti all’URSS). Nel prossimo futuro PGZ svilupperà tecnologie spaziali, satellitari e cyber.



Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia.



Fonte: comunicato Leonardo – PGZ

Foto A-129D Mangusta di Luigi Sani

Immagini A-239A Leonardo e Aviazione dell’Esercito Italiano

Nell’ottobre 2017 l’Aviazione dell’Esercito Italiano presentò il nuovo elicottero AH-249A a Cracovia, Polonia, nell’ambito della Combat Helicopters Conference 2017. Ne riferì ampiamente il giornale specializzato polacco Defence24.pl con un articolo in lingua polacca di Juliusz Sabak, tradotto in inglese (con il traduttore Google) da diversi blog incluso Thai Military and Asian Region.