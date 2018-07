La Slovacchia sceglie l’F-16 Viper

Il governo slovacco ha selezionato il caccia statunitense Lockheed Martin F-16V Block 70/72 da acquisire in 14 esemplari per sostituire i 12 vecchi Mig 29 (solo 5 operativi) in servizio nel 1° Squadrone dell’Aeronautica basato a Silac, battendo così il concorrente svedese JAS 39 Gripen adottato da Repubblica Ceca e Ungheria.

L’annuncio della scelta del Viper, che ha suscitato il compiacimento di Lockheed Martin, ha indicato in 1,6 miliardi di euro il valore del contratto, che comprende anche addestramento, 16 motori F110 General Electric o F100 Pratt and Whitney, armamento (15 cannoni M-61 Vulcan da 20 millimetri), logistica ed equipaggiamento elettronico (16 radar AESA APG-83).

In previsione del contratto, con la formula Foreign Military Sales, in aprile il Pentagono aveva dato il via libera alla cessione di 14 F-16V Block 70/72

Foto: Lockheed Martin