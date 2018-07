La Stella e la Mezzaluna

Nella coscienza comune, l’ebraismo e gli ebrei sono generalmente avvertiti soltanto come una realtà occidentale, radice stessa dell’Occidente.

Eppure questa non è la verità. I rapporti tra ebraismo e Islàm e, più specificatamente, tra ebrei e arabi, sfuggono ai più, ivi inclusi molti ebrei europei. Almeno metà del Popolo Ebraico ha vissuto da sempre in stretto contatto con il mondo islamico, sin dagli albori del sorgere di quest’ultimo. Negletto o rigettato, l’ebraismo si trova paradossalmente così alla radice anche del mondo orientale.

Una mappatura storica dell’ebraismo in terra di Islàm è dunque un tassello prezioso e imprescindibile per comprendere sia il Popolo Ebraico sia il tempo presente. Se molto è stato scritto e pubblicato sulla storia degli ebrei in Europa e in America, poco si sa degli ebrei che vissero oltre il Mediterraneo. E questo è il primo libro in lingua italiana che affronta in profondità il tema

Due ricostruzioni storiche si fronteggiano circa i complessi, difficili e spesso ambigui rapporti tra ebrei e musulmani. Da un lato viene celebrata, venata da miti, la coesistenza andalusa medievale, stemperando le serie criticità che la strutturarono e attraversarono. Per converso, esiste una ricostruzione storica alternativa, riducente il rapporto tra ebraismo e Islām soltanto a incomprensione e odio.

La ricchissima storia degli ebrei dimoranti nei domini islamici, che per secoli è stata «decisiva» per il plasmarsi dell’ebraismo che conosciamo, è la storia per lo più negletta o ignorata, affascinante e sofferta, che questo libro tenta di restituire sino agli albori del XX secolo.

Vittorio Robiati Bendaud coordina il Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia e da numerosi anni è impegnato nel dialogo ebraico-cristiano a livello internazionale. È stato allievo del grande studioso e rabbino Giuseppe Laras, che l’ha guidato nello studio e nell’approfondimento del pensiero ebraico. Discendente di italiani e di ebrei di Libia, è legato a entrambi i mondi. Collabora con vari giornali e riviste.

La stella e la mezzaluna

di Vittorio Robiati Bendaud

Editore: Guerini e Associati

Collana: Frammenti di un discorso mediorientale

Data di Pubblicazione: aprile 2018

EAN: 9788862507110

ISBN: 8862507119

Pagine: 240

Euro 23.50

