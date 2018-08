Cina, progetto finale

Nei prossimi dieci anni le azioni della Cina nella sua politica globale avranno un impatto su tutti noi. Una nuova superpotenza, la prima per popolazione e PIL, potrebbe essere sempre più assertiva nell’affermare i propri interessi. Attraverso l’esperta guida dell’autore, il libro guiderà i lettori nel decodificare gli aspetti più e meno noti della politica estera cinese, dalle tensioni con la marina americana nel Mar Cinese Meridionale alle dispute con il Giappone per le isole Senkaku/Diaoyu, senza trascurare la potenza militare in via sviluppo e i rilevanti investimenti nella cibernetica.

Attenzione particolare sarà rivolta al grandioso progetto di una “Nuova Via della Seta” lungo l’Asia Centrale, attraverso la più imponente serie di infrastrutture che la storia abbia mai visto. Qual è dunque l’obiettivo della Cina?

La risposta sta nel modo peculiare con cui questo millenario Paese guarda il mondo. Un’analisi ampia condotta da uno tra i maggiori esperti mondiali, in grado di condurre una ricerca senza paragoni che tenga presenti i leader cinesi, con le loro convinzioni e istinti.

Un libro di estrema attualità edito in Italia dalla Libreria Editrice Goriziana

Kerry Brown, neozelandese, consulente di religioni del WWF, dirige l’International Sacred Literature Trust. Ha curato la pubblicazione di numerosi libri sulle grandi religioni. Vive in Inghilterra. Dirige il Lau China Institute al King’s College di Londra.

Cina. Progetto finale

Kerry Brown

