Misteriosi raid aerei dopo lo sconfinamento talebano in Tagikistan

Spari e raid aerei: il confine fra il Tajikistan e l’Afghanistan si trasforma in teatro di scontro. Lo riferiscono fonti afghane, affermando che ieri aerei stranieri – russi o tagiki – hanno condotto un raid nel distretto di Darqad (provincia afghana di Takhar), uccidendo otto militanti talebani e ferendone sei. L’incursione area segue uno scontro a fuoco del 26 agosto, in cui almeno due guardie di confine tagike sono state uccise dai ribelli che cercavano di introdurre droghe in Tajikistan.

Funzionari della sicurezza in Tagikistan hanno detto che due agenti di frontiera sono stati uccisi e uno ferito dopo che un gruppo di 10-12 uomini armati di un lanciagranate e di fucili automatici hanno attraversato il fiume Panj al confine con l’Afghanistan

Aprendo il fuoco su tre guardie forestali, uccidendone due e ferendone uno secondo quanto riportato dall’agenzia Associated Press. Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, riporta che il bombardamento ha colpito un’area forestale usata dai ribelli trafficanti. L’area è sotto il controllo dei talebani, ed è stata teatro della sparatoria fra i talebani e le guardie tagike, membri del corpo forestale. Mosca e Dushanbe negano di aver condotto operazioni militari su territorio straniero.

Le voci su un raid aereo effettuato da aerei russi nel nord dell’Afghanistan “non hanno nulla a che fare con la realtà”. Lo ha detto il ministero della Difesa russo. Gli aerei militari russi non hanno effettuato missioni di combattimento nell’area del confine tra la Repubblica di Tagikistan e l’Afghanistan”.

Funzionari in Russia e Tagikistan sono da tempo preoccupati per una possibile ricaduta per le attività dei miliziani afghani. Il capo delle forze di guardia del confine del Tagikistan all’inizio dell’anno ha lanciato l’allarme su circa 7.000 miliziani afghani a piede libero lungo la zona di confine.

Le autorità tagike riferiscono di non avere “il diritto di bombardare il territorio di un altro Stato”, e che agirebbero solo dopo consultazioni fra le agenzie di difesa dei Paesi. Del resto le forze aeree tagike hanno capacità di attacco aereo limitate a 4 aerei da addestramento/attacco leggero Aero L-39 Albatross e 6 elicotteri da combattimento Mi-24.

I russi schierano in Tagikistan circa 7mila militari e diversi aerei ed elicotteri a rotazione (video) nella base di Ayni, inclusi aerei da attacco Sukhoi Su-25 e Sukhoi Su-24.

I 1.400 km di confine fra Afghanistan e Tajikistan sono di rado teatro di scontri, rispetto al confine caldo afghano-pakistano. Tuttavia, negli ultimi mesi il territorio ha assistito a un degrado della sicurezza e all’aumento degli scontri fra le forze afghane e i gruppi armati ribelli, inclusi i talebani.

Le scorse settimane, i militanti islamisti hanno attaccato decine di posti di blocco della provincia. All’inizio di agosto, almeno 12 poliziotti afghani sono rimasti uccisi in un attacco presso una città di confine, nel distretto di Dasht-e-Qala (Takhar).

(con fonti Asianews, TASS e AP)

Foto: AP, TASS e Ministero Difesa Russo