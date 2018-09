Gaiani “Usiamo gli aiuti ai paesi africani non come carota, ma come bastone”

L’allontamento volontario delle persone sbarcate dalla DICIOTTI, il monito del commissario europeo all’immigrazione che accusa l’Italia di non trattenere i richiedenti asilo e le contromisure da prendere con i paesi africani rivieraschi che non collaborano al rimpatrio degli immigranti