I talebani controllano il 61 per cento dell’Afghanistan?

L’8 settembre il New York Times ha pubblicato un articolo intitolato “Come il governo degli Stati Uniti induce in errore il pubblico in Afghanistan” mettendo a confronto i dati sul controllo del territorio afghano resi noti dal Pentagono con il rapporto realizzato dalla Foundation for Defense of Democracies e dal sito specializzato Long War Journal (LWJ).

Il confronto, distretto per distretto, è sorprendente e sottolinea come il 61% dello Stato asiatico sia in mano ai ribelli invece del 44% reso noto dal comando Usa a Kabul.

LWJ sostiene da tempo che le forze armate statunitensi hanno fornito uno scenario edulcorato, nella migliore delle ipotesi, dei distretti controllati dai talebani o contesi tra insorti e militari governativi. Uno scenario che tenderebbe a minimizzare il controllo territoriale espresso dai talebani.

L’articolo del NYT esamina anche le differenti valutazioni circa gli organici delle forze governative e talebane tra il comando Usa e quello afghano. Per gli statunitensi i talebani hanno un numero di combattenti compreso tra 25 mila e 60 mila contrapposto a 314 mila militari e poliziotti afghani.

Per Kabul invece i talebani sono 77 mila mentre le Afghan National Security Forces (ANSF) non superano i 207 mila uomini, cifra che tiene probabilmente conto dell’elevato numero di morti, feriti e diserzioni che affliggono le forze governative.

L’articolo termina con un confronto affiancato delle dichiarazioni militari statunitensi e delle notizie rese note dal NYT circa la recente offensiva talebana nella provincia di Ghazni, con un giudizio ben poco lusinghiero nei confronti della comunicazione militare ufficiale.

LWJ ha notato dall’inizio dell’attacco di Ghazni fino alla fine della battaglia le forze armate statunitensi in Afghanistan rilasciarono dichiarazioni che non erano aderenti alla realtà sul terreno.

