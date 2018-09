Il carro armato Leopard 1

Tre autori, Filippo Cappellano, Fabrizio Esposito e Daniele Guglielmi, da lungo tempo ben noti ai lettori delle nostre pubblicazioni -, hanno realizzato questo “Briefing” n. 10 dedicato al carro armato Leopard 1 che, in piena Guerra Fredda, andò ad equipaggiare ì reparti corazzati di numerose nazioni della NATO (Germania e Italia in primis) e, in seguito, anche di altri Paesi esteri dall’Australia all’America meridionale.

Prosegue quindi l’alternanza “terra-cielo-mare” che contraddistingue i “Briefing” sin dalla prima uscita a febbraio dello scorso anno e, come di consueto, gli autori hanno approfondito sia gli aspetti tecnici sia quelli operativi con testi esaustivi e un apparato iconografico qualitativamente e quantitativamente rilevante, che comprende non soltanto fotografie a colori e in bianco e nero ma anche schemi tecnici tratti dai manuali operativi dell’epoca.

Inoltre, ed è pure questo un gradito ritorno su queste pagine, Ruggero Calò – illustratore e grafico di ottimo livel- lo – presenta dodici profili a colori di altrettanti carri Leopard italiani ed esteri. Nel contempo, Rodolfo Ciuffoletti è autore dei profili al tratto di pag. 26-28, nell’ambito di una altrettanto qualificante collaborazione con il GMT – Gruppo Modlellistico Trentino che prosegue, analogamente da anni, con le nostre testate.

Come sempre, si è cercato di dare anche-a questo “Briefing” un’impostazione interdisciplinare che, in ragione dell’argomento e della sua esposizione chiara e dettagliata, confido potrà risultare gradita e utile ad ampie fasce “tra- sversali” della nostra readership: quindi non soltanto agli appassionati di argomenti “terrestri” e di mezzi militari più strettamente intesi, ma, in via più generale, a quanti – sempre più numerosi – hanno accolto la trattazione di argo- menti relativi ai decenni successivi al 1945, ossia un periodo che è già divenuto “storia” a tutti gli effetti, con peraltro innegabili collegamenti e ripercussioni sull’attualità e su quanto avviene ai nostri giorni.

Infine, ritengo che i modellisti troveranno non pochi spunti per i loro lavori, frutto di passione e di attenzione per i particolari più minuti, andando a disporre – allo stesso tempo – di numerosi elementi storici e tecnici la cui conoscenza non può essere disgiunta da chi opera con accuratezza e impegno in un settore nel quale molti tra noi sono o sono stati coinvolti nel corso degli anni. “STORIA militare Briefing” sarà nuovamente in edicola con i numeri 11 e 12 (ai primi di ottobre e di dicembre), rispettivamente riferiti al settore aeronautico e a quello navale della seconda guerra mondiale che, ne sono certo, non mancheranno di essere apprezzati da quanti ci seguono da sempre e che, per questo, desidero ringraziare per il costante impegno nel sostenere le attività della Casa Editrice.

Maurizio Brescia Direttore di STORIA militare Dossier Briefing

Filippo Cappellano – fiorentino d’origine, vive e lavora a Roma ed è Direttore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Colonnello di fanteria carrista in servizio attivo, fa da tempo parte del Comitato scientifico di “STORIA militare” ed è autore, tra l’altro, di numerosi volumi pubblicati a psarture dafli anni ’90 sulla storia dell’Esercito Italiano oltre a diversi fascicoli delle collane “STORIA militare Dossier” e “STORIA militare Briefing”.

Fabrizio Esposito è nato a Luino (VA) nel 1965, Ufficiale carrista in servizio, ha al suo attivo una vasta e diversificata esperienza in molteplici contesti operativi multinazionali. Da anni si dedica allo studio e alla ricerca in campo storico-militare e collabora con autori e associazioni culturali sto- riche e modellistiche, sia come consulente sia con la pubblicazione di articoli e monografie. E an- ch’egli autore di alcuni fascicoli di “STORIA militare Dossier” e “STORIA militare Briefing”.

Daniele Guglielmi è nato a Firenze nel 1958 e vive nella vicina Calenzano. Ricercatore storico, analista militare, modellista, corrispondente, consulente di editori e autori internazionali, nel corso degli anni ha pubblicato numerosi articoli, libri e mappe militari, nonché organizzato e presieduto convegni. Collabora da molti anni con “STORIA Militare” – con articoli per la rivista e fascicoli di “STORIA militare Dossier” e “STORIA militare Briefing” – e con altre redazioni, italiane ed estere.

Il carro armato Leopard 1

Autore: F.Cappellano-F.Esposito-D.Guglielmi

Editore: Storia Militare

Note: illustrato a colori e in b/n

Formato: 21 x 29,7

Lingua: Italiano

Rilegatura: Brossura

Pagine: 96

Circa 200 tra fotografie, diagrammi, documenti originali

Prezzo Euro 13