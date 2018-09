Iveco Defence Veichles consegna il 100° Trakker alla Bundeswehr

Iveco Veicoli Difesa ha consegnato il 100° di un ordine totale di 133 camion militari tattici Trakker 8×8 alle forze armate tedesche – rappresentate da BAAINBw (Ufficio federale delle attrezzature della Bundeswehr, Tecnologia dell’informazione e Support In-Service).

La cerimonia di consegna si è svolta il 4 settembre presso il sito Iveco Defence Vehicles a Ulm, in Germania, a cui hanno partecipato rappresentanti militari e del ministero della Difesa e partner industriali.

I 133 camion militari tattici, rinomati per le loro elevate capacità di mobilità e l’elevato livello di protezione, appartengono a un contratto firmato nel 2015 dall’esercito tedesco (GTF Geschützte Transportfahrzeuge) nell’ambito del programma di approvvigionamento, con consegna in quattro anni. I veicoli sono dotati di una cabina che attualmente offre i più alti livelli di protezione balistica, protezione anti mine/IED in cinque diverse configurazioni, inclusi porta container, con gru idraulica e verricello.

“Questo 100° veicolo sigilla il rapporto già forte tra Iveco Defence Vehicles e il Ministero della Difesa tedesco, uno dei nostri clienti più importanti “, ha commentato Vincenzo Giannelli, Presidente e CEO di Iveco Defence Vehicles. “Siamo orgogliosi di continuare a fornire soluzioni best-in-class a requisiti attuali e futuri delle forze armate tedesche, sulla base di una solida fiducia reciproca e soddisfazione costruita negli anni attraverso la nostra filiale tedesca, che continua a distinguersi per la qualità dei servizi resi al cliente “.

Nell’ultimo decennio, la compagnia ha consegnato quasi 1.000 veicoli all’esercito tedesco ampia gamma di prodotti, che sono già stati ampiamente messi in campo in aree operative come Afghanistan e Mali. I recenti riconoscimenti contrattuali con la Bundeswehr includono anche 280 camion Eurocargo 4×4 da consegnare nel 2018.

Fonte: Comunicato Iveco DV