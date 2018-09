Primo raid bellico e primo “crash” per gli F-35B dei Marines

Il 28 settembre un F-35B Lightning II del Ciorpo dei Marines ha effettuato per la prima volta missioni di attacco al suolo i nell’area di competenza del Comando Centrale (CENTICOM) degli Stati Uniti a sostegno dell’Operazione Freedom’s Sentinel in Afghanistan.

Il raid aereo a supporto delle operazioni al suolo (CAS), effettuato da un F-35B decollato dalla portaelicotteri da assalto anfibio IUSS Essex (Classe Wasp), è stato giudicato efficace dal comandante della forza di terra.

“L’F-35B rappresenta un significativo miglioramento delle capacità anfibie e di combattimento aereo a livello di teatro, flessibilità operativa e supremazia tattica”, ha dichiarato il contrammiraglio Scott A. Stearney, comandante della componente navale del CENTCOM che non ha però ffornito dettagli né sull’obiettivo colpito né sulle armi impiegate.

Gli F-35B del Marine Fighter Attack Squadron 211 hanno rimpiazzatio vgli AV-8B Harrier sulla USS Essex come componente aerea dell’Essex Amphibious Ready Group.

“L’opportunità per noi di essere il primo reparto del Marine-Corps ad utilizzare l’F-35B a sostegno delle forze di manovra sul terreno dimostra un aspetto delle capacità che questa piattaforma è in gradi di esprimere nella regione, ai nostri alleati e ai nostri partner”, ha dichiarato il colonnello. Chandler S. Nelms, comandante del 13° Marine Expeditionary Unit, a bordo della Essex.

Finora., per quanto se ne sa, solo un F-35 israeliano ha avuto il battesimo del fuoco prendendo parte a un’operazione di attacco sulla Siria pur mantenendosi in volo sul Mediterraneo.

Il giorno successivo il raid di un F-35B in Afghanistan, in South Carolina sui registrava il primo grave incidente a un F-35 con lo schianto al suolo di un velivolo in versione B dei Marines caduto non lontano dalla Marine Air Station di Beaufort.

L’incidente non ha provocato vittime e il pilota è riuscito a eiettarsi- E’ stata aperta un’inchiesta per esaminare le cause dell’incidente.

Sono stati consegnati finora 320 F-35 nelle tre diverse versioni alle forze Usa e dei paesi partner del programma e alleati che hanno volato complessivamente oltre 155 mila ore.

Foto US Navy e US Marine Corps