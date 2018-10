L’Italia e Leonardo offrono il cacciabombardiere Typhoon alla Bulgaria

Il 1 ° ottobre l’Italia e Leonardo hanno presentato l’offerta al Ministero della Difesa bulgaro in risposta alla recente richiesta di proposta per l’acquisizione di otto aerei da combattimento in sostituzione della loro flotta Mig29.

L’offerta italiana si basa sulla fornitura all’aeronautica bulgara della Tranche 1 Eurofighter Typhoon, già in servizio con l’Aeronautica Italiana, ma include anche l’opzione per la consegna di aeromobili di nuova costruzione, come richiesto dalla Bulgaria. La proposta riguarda l’acquisizione degli aeromobili e la formazione del personale bulgaro, tre anni di supporto logistico e le armi.

Lucio Valerio Cioffi, Amministratore delegato della divisione aeromobili di Leonardo, ha dichiarato: “Credo che Eurofighter Typhoon sia in grado di offrire una soluzione economicamente vantaggiosa e attraente per la Bulgaria, offrendo tutte le funzionalità e svolgendo ogni missione di cui ha bisogno l’aeronautica bulgara. L’Eurofighter ha già dimostrato le sue eccezionali capacità durante l’esecuzione delle attività di Air Policing nel 2017 dalla Graf Ignatievo Air Force Base. Siamo pronti a sostenere l’aeronautica bulgara con aeromobili di nuova costruzione o con gli Eurofighter della Tranche 1 dell’Aeronautica Militare Italiana “.

Eurofighter Typhoon è il più grande e più riuscito progetto di collaborazione per la difesa mai intrapreso in Europa. È e resterà la spina dorsale della difesa aerea europea della NATO per i prossimi decenni e sarà un pilastro centrale di qualsiasi futuro sistema di combattimento aereo europeo.

La selezione di Eurofighter da parte del Ministero della Difesa bulgaro consentirebbe inoltre al Paese e all’intero settore di beneficiare delle opportunità offerte dall’adesione a un programma così consolidato. L’Eurofighter Typhoon è il velivolo da combattimento swing più avanzato disponibile sul mercato mondiale e può essere schierato in tutto lo spettro delle operazioni aeree, tra cui la polizia aerea, il sostegno alla pace e il conflitto ad alta intensità.

Con 623 aerei ordinati, Eurofighter Typhoon è il più grande programma di approvvigionamento militare in Europa. È un driver tecnologico per l’industria aerospaziale europea che offre enormi opportunità di partecipazione industriale. Più di 100.000 posti di lavoro in 400 aziende in Europa sono garantiti dal programma.

Fonte: comunicato Leonardo

Foto: Un Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare Italiana e un Mig 29 delle Forze Aeree Bulgare