Libia: nuovi indizi sul ruolo dei contractors russi in Cirenaica

ANSA – L’ imprenditore del settore ristorazione Ievgheni Prigozhin, noto come lo “Chef di Putin” e considerato il coordinatore dei mercenari russi della compagnia Wagner, mercoledì scorso era presente a un incontro a Mosca tra l’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, e i vertici militari russi, compreso il ministro Serghiei Shoigu.

Lo riporta il giornale investigativo Novaya Gazeta, che il 9 noivembre ieri ha pubblicato un video web dell’Esercito Nazionale Libico in cui Prigozhin appare nella sede del ministero della Difesa russo sia all’ arrivo di Haftar sia seduto tra i generali durante i colloqui (in giacca blu nella foto a fianco).

I “mercenari” russi del Gruppo Wagner sono considerati al servizio del Cremlino e la loro presenza è stata registrata in Siria, in Ucraina e in Repubblica Centrafricana. Alcuni media sostengono che Mosca stia schierando in Libia militari delle forze speciali. La Russia respinge però le accuse.

Una “fonte diplomatico-militare” interpellata dall’ agenzia statale Ria Novosti sostiene che Prigozhin era presente all’incontro in qualità di organizzatore del pranzo ufficiale.

Novaya Gazeta sospetta però che non ci sia stato nessun pranzo ufficiale perché Haftar è arrivato al ministero poco prima delle 14, e Shoigu è atterrato ad Astana alle 20.50, per cui deve aver lasciato il ministero al più tardi alle 15.30.

Un comunicato del ministero della Difesa russo aveva reso noto che “il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato il comandante dell’esercito nazionale libico Khalifa iaftar. L’ordine del giorno della riunione ha incluso la discussione delle questioni di sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa, così come la lotta contro il terrorismo globale e la risoluzione della situazione di crisi in Libia”.

(con fonte Ansa e Ministero Difesa russo)

Foto: Ministero Difesa russo e Esercito Nazionale Libico via AP