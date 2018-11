Thales Alenia Space e ONERA rafforzano la cooperazione spaziale italo-francese

Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%), principale attore nel mercato satellitare, dell’esplorazione spaziale e delle infrastrutture orbitali, e ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), il centro di ricerca aerospaziale francese, hanno siglato un accordo di cooperazione nel campo delle attività spaziali.

Thales Alenia Space e ONERA hanno già collaborato a diversi progetti spaziali innovativi per diversi anni, tra cui l’osservazione ottica della Terra e StratobusTM, un programma per sviluppare un dirigibile di tipo HAPS [High Platform Platform System]. L’accordo siglato oggi, è finalizzato al rafforzamento e alla strutturazione delle attività congiunte tra Thales Alenia Space e ONERA affinché i due partner possano svolgere ricerche avanzate su temi di interesse comune.

Thales Alenia Space e ONERA hanno già identificato nuovi argomenti che implicano potenziali avanzamenti dirompenti, in aree come quella delle telecomunicazioni, dell’imaging ottico e della comprensione dell’ambiente spaziale. I team congiunti che lavoreranno su questi argomenti saranno in grado di concentrarsi sull’individuazione e lo sviluppo di soluzioni innovative, ad alto valore aggiunto, per i mercati governativi e di esportazione, con applicazioni sia civili sia militari.

“Sono lieto di aver firmato questo accordo di cooperazione, culmine di una partnership di lunga data – ha dichiarato Jean-Loïc Galle, Presidente e CEO di Thales Alenia Space – Siamo pienamente consapevoli dell’esperienza avanzata di ONERA nel settore spaziale e delle sue eccellenti capacità di ricerca e sviluppo. L’accordo tra Thales Alenia Space e ONERA costituirà un ulteriore vantaggio nel vincere la “battaglia” dell’innovazione, per stare al passo con il settore spaziale in rapida evoluzione e riaffermare la nostra leadership. ”

“Gli scienziati di ONERA aprono nuove strade per plasmare il futuro dell’aerospazio – ha aggiunto Bruno Sainjon, Chairman e CEO di ONERA, – Questa partnership fondamentale con un attore importante come Thales Alenia Space ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di leader dell’innovazione per il governo e l’industria francese, spaziando in settori come le telecomunicazioni spaziali e l’imaging ad altissima risoluzione “.

Thales Alenia Space e ONERA hanno istituito un comitato di gestione per supervisionare questa nuova iniziativa, incaricata di sviluppare la strategia di collaborazione, e un comitato esecutivo, che supervisionerà gli sviluppi in ciascuna delle specifiche materie.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space