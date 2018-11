Consegnato il primo Sukhoi Su-30MKI revisionato in India

L’Indian Air Force (IAF) ha revisionato con successo il primo caccia Sukhoi Su-30MKI presso la 11th Base Repair Depot a Ojhar, nel Maharashtra.

Con un’apposita cerimonia ufficiale tenutasi alla fine dello scorso mese a Ojhar, il primo Su-30MKI sottoposto a revisione è stato consegnato dall’Air Marshal Hemant Sharma, Comandante in Capo dell’Aeronautica del Comando di Manutenzione dell’IAF, all’Air Marshal Harjit Singh Arora, Comandante in capo dell’IAF South Western Air Command.

Preso in consegna lo scorso 24 aprile l’esemplare in oggetto è stato sottoposto a numerosi voli di prova prima della consegna al reparto operativo.

“Durante la revisione – ha dichiarato inoltre un addetto stampa del comando di manutenzione indiano – il caccia è stato completamente smontato e ricostruito da zero, sostituendo nel contempo anche alcune parti o componenti usurate; possiamo affermare che adesso la IAF possiede praticamente un aereo nuovo di zecca con una durata di vita operativa pressoché raddoppiata.”

Fondata nell’aprile del 1974, la 11th BRD di Ojhar è l’unico reparto dell’IAF in grado di eseguire riparazioni e revisioni sui propri aerei da combattimento avendo migliorato nel tempo le proprie competenze tecniche essendosi adoperata sui più disparati velivoli in forza all’Aeronautica Militare indiana quali i Sukhoi Su-7, MiG-21, MiG-23, fino ai più recenti MiG-29 e Su-30MKI.

Foto Sukhoi