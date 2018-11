MBDA presenta l’estensione del raggio d’azione del missile MMP

I membri di 15 delegazioni straniere, nonché i rappresentanti dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) e dell’Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO (NSPA) hanno avuto l’opportunità di assistere all’intera gamma di capacità della MMP (Missile Moyenne Portée ) di quinta generazione di MBDA missile da combattimento di terra durante una dimostrazione di fuoco vivo. Questa dimostrazione, organizzata il 12 ottobre 2018, alla base di Canjuers alla presenza dell’Esercito francese e della Direzione Generale dell’Armenment (DGA), si è svolta in due fasi: una fase dinamica in cui rappresentanti delle delegazioni hanno assistito a tre lanci condotti dalla Sezione tecnica dell’Esercito Francese (STAT), e una fase statica, basata su presentazioni e workshop che fanno uso di attrezzature operative standard per simulazioni, formazione e supporto.

I tre missili lanciati, che hanno tutti colpito con precisione i loro obiettivi, hanno messo in mostra le varie modalità operative del missile confrontandolo con diversi scenari, sia contro obiettivi fissi che mobili a distanze comprese tra 2,5 km e oltre 4 chilometri dimostrando l’accuratezza del MMP in tutte le circostanze, anche quando hanno ingaggiato bersagli nascosti oltre la linea visiva.

La dimostrazione, che comprendeva ingaggi con il seeker bloccato sul bersaglio sia prima che dopo il lancio e l’utilizzo sia della guida a infrarossi sia della guida TV, ha anche messo in evidenza le funzionalità “fire and forget” e “operator in the loop” dell’MMP.

È stata inoltre dimostrata la sua capacità di coinvolgere obiettivi oltre la linea visiva diretta mediante un tablet computer network-centric abilitato o tramite immagini trasmesse da micro-UAV, illustrando come l’MMP opera in simbiosi con i sistemi di coordinamento e i sensori di campo.

Le delegazioni hanno potuto esaminare le diverse configurazioni del MMP:

un lanciatore standard fissato su un veicolo da combattimento leggero Arquus SHERPA Special Forces;

con una torretta telecomandata Impact montata su un veicolo blindato Arquus SHERPA;

con una torretta T40 montata su un veicolo da combattimento di fanteria Nexter VBCI.

Questa dimostrazione fa seguito alla campagna di lanci dello scorso settembre, che ha convalidato l’idoneità del MMP per l’uso in un ambiente desertico e ha ottenuto il via libera per il suo dispiegamento a sostegno dell’operazione Barkhane nella regione del Sahel. In Francia, il programma MMP prevede la fornitura di 400 postazioni di tiro e 1.950 missili in tutti i rami delle forze armate francesi entro il 2025.