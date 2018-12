Contratto tra NHIndustries e NAHEMA per il supporto alla flotta di NH-90

NHIndustries, società produttrice dell’elicottero NH-90 di proprietà di Leonardo Helicopters (32%), Airbus Helicopters (62,5%) e GKN Fokker (5,5%), ha firmato il contratto NH90 Through Life Support (TLS) con l’agenzia NATO NAHEMA, che agisce come autorità contraente per conto di nove nazioni: Australia, Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Nuova Zelanda.

TLS è un pacchetto completo di servizi di ingegneria che coprono le seguenti attività: aeronavigabilità, gestione della configurazione, assistenza tecnica remota e attività di supporto logistico integrato (ILS) con particolare attenzione alle pubblicazioni tecniche.

Il contratto include una varietà di servizi che possono essere attivati a richiesta dall’intera comunità di utilizzatori dell’NH-90 o da singole nazioni, consentendo così la massima flessibilità.

La durata TLS copre il supporto per i prossimi cinque anni con un’estensione opzionale per un ulteriore analogo periodo.

“TLS è un mattone importante nella cooperazione tra NHI e le nazioni clienti raggruppate attorno a NAHEMA, per migliorare l’operabilità, accessibilità e facilità di servizio di NH90” hanno dichiarato congiuntamente Vincent Dubrule, presidente di NHIndustries e Uwe Fialkowski, general manager di NAHEMA.

“Rappresenta un significativo passo avanti per le nazioni, che hanno gestito in precedenza singoli contratti, grazie a un insieme di servizi e condizioni armonizzati che coprono le esigenze operative di 12 varianti dell’elicottero a vantaggio di 9 nazioni”.

L’elicottero multiruolo NH90 è idoneo a operare nelle condizioni più impegnative ed è stato testato in molti teatri operativi in tutto il mondo. Ad oggi, più di 540 elicotteri sono stati ordinati e oltre 370 sono stati consegnati a 17 forze armate in 13 paesi.

(con fonte comunicato NHIndustries)

Foto: EMA, Marina Militare e Difesa.it