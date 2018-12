Gaiani: “Il fallimento della Francia è principalmente politico”

Secondo Gianandrea Gaiani, direttore di AnalisiDifesa.it, per la Francia è impossibile controllare 20.000 jiadisti schedati dalle forze di sicurezza, ma dopo gli attentati degli ultimi anni il fallimento è principalmente politico, non avendo saputo mettere in campo nessuna misura efficace per non farne aumentare il numero e mettere in condizione di non nuocere i numerosissimi foreign fighters di ritorno dalla Siria. TgCom24 13 dicembre 2018