Gaiani:”Se a 29 anni hai avuto 25 condanne e sei libero è il sistema che ha fallito”

Tutto il sistema non europeo e della Ue sta fallendo nella lotta al terrorismo che colpisce nel centro delle città, non vuole riconoscere il fatto che ci sia una vera e propria guerra dichiarata da personaggi sempre conosciuti e schedati, che hanno seguito sempre lo stesso percorso di radicalizzazione e quindi non riesce a rispondere adeguatamente, nelle analisi di Gianandrea Gaiani direttore di Analisidifesa.it intervistato da Alessandro Milan a Radio24 il 13 dicembre 2018