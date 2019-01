Afghanistan: razzo contro un Lince italiano, nessun ferito

di Vincenzo Sinapi – ANSA

Un razzo Rpg ha sfiorato un mezzo blindato italiano in un’area addestrativa ad una ventina di chilometri da Herat, nell’ovest dell’Afghanistan: uno dei due attentatore è stato ucciso, l’altro arrestato, mentre una poliziotta afgana sarebbe rimasta ferita. Illesi i militari italiani, solo danni lievi al mezzo, un VTLM Lince.

L’ attacco si è verificato ieri intorno alle 11, ora locale, nell’ area dove si trova la base dell’Afgan border police, la polizia di frontiera afgana, non lontano dal confine con l’Iran.

I militari italiani stavano addestrando i colleghi afgani quando, all’ improvviso, un razzo anticarro Rpg è finito a ridosso di un blindato Lince che faceva parte di una colonna di veicoli. Immediata la reazione sia dei militari italiani, che sono poi rientrati “in sicurezza” nella vicina base di Herat, sia delle forze di sicurezza afgane, che hanno risposto al fuoco.

Risultato: uno dei due attentatori ucciso, l’altro arrestato. Entrambi vengono indicati da Noorullah Qaderi, comandante dell’Esercito afgano nell’ ovest del Paese, come appartenenti all’Afghan Border Police, cioè la stessa polizia di frontiera che gli italiani stavano addestrando.

“Uno dei due è stato ucciso, l’altro arrestato. Nessun addestratore straniero è rimasto ferito nell’ attacco”, ha aggiunto Qaderi a Tolo Tv, mentre secondo altre fonti l’esplosione avrebbe ferito una poliziotta afgana. Al momento nessuno ha rivendicato il gesto.

“Nessun allarme. I nostri militari stanno bene e in sicurezza”, confermano a caldo alla Difesa. Se ne è voluta sincerare personalmente lo stesso ministro Trenta, che ha espresso a tutto il contingente “la vicinanza del governo e del Paese”.

Saranno le indagini, e soprattutto l’interrogatorio del superstite, a dire se i due attentatori fossero effettivamente degli agenti della polizia doganale o se ne indossassero solo l’uniforme.

Di certo non sarebbe il primo caso di attacchi condotti da esponenti delle forze di sicurezza afgane, “convertitisi” alla causa degli insorti: fu proprio un insospettabile militare dell’Afghan National Army, ad esempio, esattamente sette anni fa, a sparare alla testa e ad uccidere all’interno di un avamposto nei pressi della base di Bala Murghab l’alpino Luca Sanna, 33 anni, di Oristano, e a ferire molto gravemente un suo commilitone.

Per la missione Nato in Afghanistan il Parlamento ha autorizzato, per i primi 9 mesi del 2019, un impiego massimo di 900 militari, 148 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, in gran parte dislocati ad Herat presso il Taac-W, vale a dire il contingente multinazionale, a guida italiana, che si occupa dell’addestramento, dell’assistenza e della consulenza delle forze di sicurezza locali.

L’ area di responsabilità italiana in cui opera il Taac-W – attualmente su base Brigata aeromobile Friuli e comandato dal generale Salvatore Annigliato – è un’ampia regione dell’Afghanistan occidentale, grande quanto il Nord Italia che comprende le quattro province di Herat, Badghis, Ghowr e Farah.

Sempre ieri, nel sud dell’Afghanistan, i talebanihanno condotto un attacco in grande stile contro una base dell’ Esercito Afghano nella provincia di Kandahar: hanno scavato unlungo tunnel fin sotto l’ installazione militare e lo hanno imbottito di esplosivo, che hanno poi fatto saltare.

Secondo quanto hanno riferito fonti ufficiali, il tunnel era lungo oltre 800 metri. Secondo alcuni testimoni, l’esplosione, avvenuta poco dopo la mezzanotte (locale) è stata seguita da unviolento scontro a fuoco.

Fonti ufficiali hanno riferito che nell’ attacco sono morti 6 militari, mentre i talebani affermano di aver ucciso almeno 35 soldati.Già in passato gli insorti avevano scavato tunnel per condurre attacchi a sorpresa ma mai di queste dimensioni e lunghezza, i cui lavori, secondo alcuni analisti, devono esser andati avanti per almeno un mese.

Foto: ISAF e TAAC-W/Difesa.it