La FREMM Fasan abbatte un drone Houthi nel Mar Rosso

La fregata Virginio Fasan della Marina Militare, impegnata nella protezione ravvicinata di un mercantile commerciale europeo, ha abbattuto ieri un drone lanciato dalle milizie yemenite Houthi del movimento Ansar Allah nel Mar Rosso, in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb, nell’ambito dell’operazione Eunavfor Aspides.

Il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attacchi degli Houthi, si trovava a circa 5 chilometri dalla nave italiana, in direzione del mercantile scortato, ha reso noto il ministero della Difesa.

Il mercantile scortato dalla nave militare italiana era divenuto bersaglio di un attacco complesso con lanci di missili e droni che – spiega la Difesa – “si erano già verificati durante la mattinata, sventati grazie alle manovre evasive effettuate dal mercantile su indicazioni del comando di nave Fasan. Un missile è esploso in acqua nelle vicinanze della nave scortata, causando solo lievi danni superficiali”.

Il comunicato ha aggiunto che la FREMM Fasan e il mercantile protetto stavano proseguendo come pianificato la rotta verso sud, per uscire dal Mar Rosso. Attualmente nell’area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali, la Fasan ha avvicendato la nave Caio Duilio come unità sede del comando tattico di Eunavfor Aspides, operazione di sicurezza marittima dell’Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del Mar Rosso e del Golfo di Aden composta attualmente da tre navi.

Foto: Marina Militare