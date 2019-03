Operativo nel 2021 il primo bombardiere Tupolev Tu-160M2

Secondo un comunicato fornito dal Ministero della Difesa russo le Forze Aerospaziali (VKS) riceveranno il primo bombardiere strategico aggiornato Tupolev Tu-160M2 nel 2021.

In occasione di una visita presso lo stabilimento della fabbrica Kazan Aircraft Production Association (KAPO), il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato infatti la data dell’entrata in servizio del primo Tu-160M2; altri tre bombardieri aggiornati saranno consegnati entro il 2023 portando così il totale a quattro esemplari entro quest’ultima data.

Per questo motivo si stima che la consegna dei 10 Tu-160M2 ordinati da Mosca possa completarsi già entro il 2030; tempi decisamente in forte anticipo rispetto a quelli preventivati soltanto due anni fa dai vertici militari russi.

Come abbiamo spesso approfondito in questa rubrica il Tu-160M2 è una variante radicalmente aggiornata del Tu-160 entrato in servizio per la prima volta nel 1987.

Pur conservando la cellula del Tu-160 (anche se in realtà sono previste variazioni parziali sulla struttura esterna), include numerose modifiche radicali che riguardano nello specifico la motorizzazione e il relativo sistema di controllo e gestione del carburante, i sistemi di navigazione, comunicazione, radar, contromisure elettroniche e una nuova serie di missili da crociera.

Considerando che il futuro progetto di bombardiere russo noto come PAK-DA dovrebbe essere un velivolo subsonico, il Tu-160M2 potrebbe essere l’ultimo bombardiere strategico supersonico delle forze aeree russe.

Foto Rostec