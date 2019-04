Il missile MMP di MBDA qualificato per i climi freddi

All’inizio del 2019, la DGA (Agenzia francese per il procurement militare) e l’esercito francese (STAT) hanno messo a punto una campagna per testare il missile da combattimento terrestre MMP in condizioni di freddo estremo. Eseguita su un poligono svedese a Vidsel, situata vicino al Circolo Polare Artico con temperature tra i 15 e i 30 gradi sotto lo zero, la campagna è stata un successo completo.

Tre scenari di lancio, rappresentativi dell’impiego operativo del MMP a lungo raggio, sono stati completati con successo. In tutti i lanci il missile ha colpito con successo il suo bersaglio, confermando in particolare il buon funzionamento degli algoritmi di elaborazione dell’immagine del sistema in condizioni invernali e subpolari tipiche (sfondo innevato).

Il primo scenario è stato realizzato in modalità LOBL (Blocco prima del lancio) su un veicolo in movimento a 70 km / h.

Il secondo scenario ha coinvolto con successo un bersaglio nella traiettoria bassa e in modalità LOBL

Il terzo lancio è stato effettuato utilizzando la modalità Beyond Line Of Sight (BLOS) ed è stato realizzato utilizzando le coordinate GPS trasmesse dal sistema FELIN (French Army Digitized Soldier System). Il lock-on è stato raggiunto durante il volo contro un carro armato non visibile dalla postazione di lancio. Il tank è stato quindi colpito con successo sul cielo della torretta.

La campagna ha confermato la robustezza delle attrezzature utilizzate in condizioni estreme di freddo. Ha inoltre confermato la facilità d’uso e la buona ergonomia del sistema (compatibilità con l’equipaggiamento di fanteria per il freddo, ad esempio), in condizioni molto impegnative per l’attrezzatura e per i militari.

Questa campagna integra la valutazione tecnica e operativa del sistema condotta dall’esercito francese e dalla DGA dall’inizio delle consegne alla fine del 2017, in particolare in seguito alla campagna in climi caldo /torridi condotta a Gibuti lo scorso agosto.

In servizio nell’esercito francese dal 2018, il MMP è fino ad oggi l’unico missile di combattimento terrestre di 5a generazione del mondo ad essere schierato nei teatri militari di operazioni.

Fonte: comunicato MBDA