Partnership a tutto campo in Brasile per Leonardo

Leonardo e la società brasiliana Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) hanno siglato a LAAD 2019, la principale manifestazione in America Latina dedicata a Difesa e Sicurezza, un Memorandum of Understanding per una cooperazione ad ampio spettro nelle aree della sicurezza e resilienza urbana, di porti e aeroporti e di infrastrutture critiche.

Il perimetro della partnership riguarderà anche il potenziale sviluppo presso l’aeroporto di Maricá di un hub per manutenzione di elicotteri, nonché ulteriori progetti tecnologici che possano generare ricadute industriali e di know how per il territorio.

La prefettura di Maricà è stata scelta per le grandi potenzialità di sviluppo economico dovute sia ai ricavi provenienti dalle royalty scaturite dalle estrazioni del giacimento di Pre-Salt, le più alte nella

regione, sia alla vicinanza con Rio de Janeiro. L’amministrazione locale ha delineato una chiara strategia di crescita sostenibile che mette al centro la componente di sicurezza e la creazione di un tessuto industriale ad alto contenuto tecnologico che fanno di Leonardo il partner tecnologico ideale. Nell’intesa sono anche contemplate attività di scambio di know-how tra Leonardo e Codemar e la valutazione di varie opportunità tra cui quelle legate al futuro parco tecnologico di Maricá.

Sbarca così in Brasile l’offerta di urban security di Leonardo, già utilizzata in altri Paesi dell’America

Latina come ad esempio in Argentina per la mobilità urbana intelligente, che ha come componente

fondamentale la piattaforma software di integrazione dati per la gestione di una sala operativa.

Un hub per la manutenzione di elicotteri rappresenta un’ulteriore aera di interesse e potrebbe portare alla creazione di un centro dedicato alla fornitura di servizi innovativi per gli elicotteri impiegati in operazioni off shore nella regione.

Con circa 150.000 abitanti, Maricà è in una posizione strategica per diventare una base logistica

importante per le operazioni Oil & Gas e per le attività di estrazione, stoccaggio e lavorazione del greggio di tutto il Paese. In questo contesto, sono in crescita i progetti mirati al miglioramento della sicurezza, anche attraverso nuove tecnologie, e a nuovi servizi e infrastrutture per cittadini e turisti.

Codemar ha la missione di implementare attività che favoriscano la crescita socioeconomica sostenibile di Marica’ e di tutta la regione de Leste Fluminense, attraverso la costituzione di partnership con enti pubblici e privati.

Fonte:comunicato Leonardo