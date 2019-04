Leonardo: nuovi contratti per complessivi 200 milioni di dollari

Leonardo, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, si è aggiudicata due contratti per circa 200 milioni di dollari statunitensi (USD), confermando la propria leadership nel supportare, con soluzioni tecnologicamente avanzate, le esigenze dell’Esercito statunitense.

Il primo contratto, del valore di 132 milioni di USD, è il primo ordine per la produzione dei sistemi informatici di nuova generazione, denominati Mounted Family of Computer Systems (MFoCS) II, per i comandi di missione dell’Esercito statunitense. Il contratto è stato aggiudicato a Leonardo DRS dalla Defense Information Systems Agency (DISA), agenzia della Difesa statunitense.

L’innovativo sistema, sviluppato dalla business unit Leonardo DRS Land Electronics, presenta caratteristiche modulari e supporta efficacemente l’attuale strategia di modernizzazione dell’Esercito U.S. dei propri veicoli da combattimento terrestre e di supporto nonché delle postazioni di comando.

Il secondo contratto, dell’ammontare di 67 milioni di USD, è relativo alla fornitura di sensori a infrarossi installati su diverse tipologie di veicoli da combattimento terrestri. Nello specifico, Leonardo DRS fornirà all’Esercito statunitense i nuovi kit di integrazione orizzontale di seconda generazione Forward Looking Infrared (SG-FLIR). Si tratta di un sensore a infrarossi in grado di supportare il controllo e la sorveglianza del fuoco su una serie di veicoli da combattimento dell’Esercito statunitense, tra cui i carri armati M1A1 Abrams e i veicoli Bradley Fighting Vehicles.

Leonardo DRS, con sede negli USA, opera nel settore della Difesa e della Sicurezza fornendo prodotti, servizi e supporto integrato a forze militari, agenzie d’intelligence e della difesa su scala internazionale.

Fonte: comunicato Leonardo