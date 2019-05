A Enzo Benigni (Elettronica) il Premio Guido Carli

Ieri in una cerimonia ufficiale al Senato, il Presidente e CEO di Elettronica, ing. Enzo Benigni, ha ricevuto il prestigioso “Premio Guido Carli”, giunto al suo decennale, come riconoscimento di eccellenza del Paese.

Insieme a lui altri 10 illustri personalità che si sono distinte nei vari campi, tra cui Piero Angela, Liliana Segre e Mauro Ferrari.

“Questo Premio è motivo di grande orgoglio per me e per l’azienda che rappresento – commenta Enzo Benigni – non solo per il tributo ad una italianità che sa dare il meglio di sé ma anche perchè intitolato alla memoria di un uomo fonte di grande ispirazione per tutti noi”