Elettronica e Spherea per la suite ESM degli NH 90 della Marina Tedesca

Durante l’AOC EW Europe Show di Stoccolma, Elettronica e Spherea hanno firmato un accordo per una collaborazione sulle soluzioni di test EW per le suite ESM/RWR installate su elicotteri.

Con riferimento al programma tedesco dell’elicottero NH90 navale (18 esemplari battezzati Sea Lion che rimpiazzeranno i datati Sikorski Sea King) Elettronica propone il ricevitore radar ELT 160, già selezionato dall’Esercito e dalla Marina italiani per la propria flotta TTH, Spherea fornisce soluzioni di test end-to-end da utilizzare direttamente sulla piattaforma.

Lavorare insieme porterà ad un valore aggiunto per le forze armate, in un primo passo per la Germania e in seguito per le altre nazioni interessate a tali tester.

Elettronica e Spherea intendono offrire al BAAINBw tedescp (Ufficio federale delle attrezzature della Bundeswehr, Information Technology e supporto in servizio) uno studio per analizzare la migliore soluzione tecnica per testare la suite ESM dell’NH90.

Questo accordo dimostra la presenza e l’interesse sempre maggiori di Elettronica Group sul mercato tedesco.

(con fonte comunicato Elettronica Group)

Foto NH Industries