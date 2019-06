Esercito: concluse le esercitazioni tattiche “Sagittario” e “Centauro”

“Nella giornata del 7 giugno, presso i Centri Addestramento Tattico di Cesano di Roma e Lecce, si sono concluse, rispettivamente, le esercitazioni “Sagittario 3/2019” e “Centauro 3/2019”, attività “livex” che permettono alle unità della Forza Armata di operare in ambienti reali, utilizzando le armi individuali, i veicoli e i sistemi d’arma in dotazione.

La livex “Sagittario 3/2019”, tenutasi presso il C.A.T. di Cesano di Roma, è stata rivolta all’approntamento di unità d’impiego nell’ambito di esercitazioni che simulano uno specifico contesto tattico – finalizzato all’incremento e al miglioramento della conoscenza del personale nell’applicazione delle Procedure Tecnico Tattiche (PTT) della squadra fucilieri in difesa mediante un’AAR finale; l’attività ha visto contrapposte unità BLUFOR del reggimento allievi dell’Accademia Militare, ad un plotone OPFOR formato da unità dello stesso reggimento.

La livex “Centauro 3/2019”, svoltasi presso il C.A.T. di Lecce, ha avuto come obiettivo addestrare le unità in attività tattiche offensive e difensive. L’esercitazione ha contrapposto unità BLUFOR del 19° corso Marescialli della Scuola di Cavalleria a unità OPFOR del 31° reggimento carri.

Le attività livex vengono condotte in due distinti momenti, una fase di preparazione, comprendente lo studio dello scenario e degli obiettivi addestrativi, nel corso della quale sono stati schierati i sensori di rilevamento sul campo e i dispositivi mobili per il controllo e la valutazione dell’esercitazione, e una fase di condotta che si sviluppa con azioni continuative sul terreno costantemente seguite da osservatori e analisti in grado di monitorare e valutare i processi decisionali dei Comandanti di ogni livello e il comportamento delle unità sul terreno.

Nell’ambito della simulazione addestrativa Live, Constructive e Virtual, il Centro di Simulazione e Validazione costituisce il principale riferimento dell’Esercito per l’approntamento dei posti comando, degli staff e delle unità destinate all’impiego fuori del territorio nazionale utilizzando sistemi informatici tecnologicamente avanzati di simulazione e di comando e controllo, avvalendosi della collaborazione di esperti di settore e di personale già impiegato nel Teatro Operativo di riferimento.

Fonte: comunicato Centro Simulazione e Validazione Esercito Italiano (CESIVA)