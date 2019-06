MBDA Deutschland e Lockheed Martin propongono a Berlino il sistema di difesa aerea e antimissile TLVS

Il consorzio TLVS, una joint venture tra MBDA Deutschland e Lockheed Martin, ha presentato la sua proposta all’Ufficio federale tedesco delle attrezzature, dell’information technology e del supporto in-house (BAAINBw) per sviluppare, testare e fornire il programma TLVS, futuro sistema integrato per la difesa aerea e missilistica della Germania (IAMD).

La gara d’appalto propone un approccio efficiente in quattro fasi che include lo sviluppo, l’integrazione, il collaudo e la fornitura di un sistema multi-missione. L’unità campale offrirà nuove funzionalità e miglioramenti significativi delle prestazioni ben al di là del programma MEADS e tutti i sistemi noti.

“La Germania ha bisogno di una soluzione a prova di futuro che possa crescere con la minaccia emergente” ha dichiarato Dietmar Thelen, amministratore delegato della joint venture TLVS

Progettato per rimpiazzare i sistemi Patriot progettati alla fine degli anni ’60, la proposta TLVS del 2019 offre protezione da uno spettro di minacce più ampio con capacità radar significativamente migliorate per ingaggi a lungo raggio e un nuovo sistema di comunicazione per supportare l’interoperabilità potenziata fusione dei dati e resilienza informatica. TLVS sarà il primo sistema integrato di difesa aerea e antimissile in grado di rilevare, tracciare e intercettare simultaneamente più set di minacce, comprese le minacce a medio e corto raggio con una copertura completa a 360 gradi.

“Abbiamo completamente reimmaginato TLVS in base alle esigenze del cliente. Il nostro approccio riduce il rischio, sostiene i costi del ciclo di vita al livello più basso e consente operazioni di coalizione più efficaci”, ha affermato Gregory Kee, managing director della joint venture TLVS.

“TLVS consentirà alla Germania di fornire protezione regionale come Nazione Quadro per la Difesa antiaerea e antimissile in ambito NATO, con un alto grado di sovranità sul sistema”.

La proposta TLVS rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella lunga partnership tra MBDA Deutschland e Lockheed Martin.

Con la sua interfaccia plug and fight integrata, TLVS è il sistema IAMD 360° in rete più avanzato al mondo. È l’unico sistema in grado di adattarsi alle minacce in evoluzione utilizzando funzionalità personalizzate per la missione. TLVS trasformerà le capacità di difesa della Germania e costituirà un importante precedente nel modo in cui le nazioni vicine affronteranno le persistenti minacce globali per gli anni a venire.

Fonte. Comunicato MBDA/Lockheed Martin