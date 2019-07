Airbus fornirà i servizi di test delle capacità C4ISR britanniche

Airbus ha siglato il 19 luglio un contratto di cinque anni con il Ministero della Difesa del Regno Unito (MOD) per la gestione dei servizi di test e di riferimento per supportare la fornitura e il rilascio sicuro delle capacità di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer, Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (C4ISR) per operazioni in tutto il mondo.

Il contratto ha un valore di circa EUR 25 milioni. Airbus offre al Ministero della Difesa del Regno Unito una transizione senza soluzione di continuità e la fornitura di un modello di servizio completo e coerente per il Land Systems Reference Center (LSRC), assicurando funzionalità di collaudo e di riferimento e calibratura per supportare lo sviluppo, l’integrazione, l’approvazione e il de-risking dei sistemi e servizi C4ISR .

Airbus ha l’obiettivo di rendere l’LSRC un centro di eccellenza per consulenza e collaudi, garantendo che le reti del Ministero della Difesa del Regno Unito possano ospitare nuove applicazioni, hardware e servizi. Programmi importanti quale Morpheus, il sistema di comunicazione tattica di nuova generazione per le forze armate britanniche, saranno testati presso l’LSRC.

Airbus vanta un’esperienza decennale nella fornitura di soluzioni di comunicazione al Ministero della Difesa del Regno Unito, così come a molti altri governi di tutto il mondo, sia attraverso le reti di infrastrutture terrestri, sia con le comunicazioni satellitari che offrono resilienza e sicurezza senza pari per le operazioni di tutte le forze armate.

Fonte: Airbus