Coccarde Tricolori 2019

Torna puntuale l’appuntamento annuale con Coccarde Tricolori, quest’anno ancora più ricco con ben 256 pagine, tutte a colori, che comprendono il panorama aereo, terrestre e navale con tutti i fatti, le notizie. Le esercitazioni e le operazioni più importanti.

Strutturato su 24 articoli affidati alle migliori firme italiane del settore Aerospazio&Difesa, l’opera contiene le schede del Ministero Difesa e di tutte le Forze Armate e i Corpi dello Stato, con organizzazioni, organigrammi, bilanci, dati sul personale e sulle ore di volo.

Tra i temi di punta in questa edizione:

Intervista esclusiva al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,

Il nuovo Comando Operazioni Cibernetiche,

Il COA di Poggio Renatico, in volo con il Tornado,

Il nuovo aereo radar E-550 CAEW,

L’Accademia dell’Esercito a Modena,

Il 4° Rgt. Alpini Paracadutisti Ranger,

La 1° Divisione Navale,

La nuova LHD Trieste della Marina,

Il NOCS della Polizia,

Il futuro del servizio aereo della Guardia di Finanza

Come sempre Coccarde Tricolori si distingue per la qualità e la quantità di informazioni e approfondimenti, confermandosi uno strumento indispensabile per operatori del setttore e appassiionati.