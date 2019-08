Gaiani : accogliere i clandestini di Open Arms incoraggerà i trafficanti e incentiverà nuovi flussi illegali

Il caso Open Arms come tutti gli sbarchi di clandestini pretesi dalle Ong sostenute da diversi paesi europei, ha un valore politico. Il direttore di Analisi Difesa, intervistato il 17 agosto da TGCom 24 Mediaset, evidenzia come l’ennesimo caso che coinvolge una nave delle Ong mette in luce la volontà di quelli che ci ostiniamo a definire “partner” di piegare la politica dei porti chiusi attuata negli ultimi 15 mesi da Roma e riproporre il concetto di un’Italia trasformata in gigantesco campo profughi.