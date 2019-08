Stati Uniti: I costi di 18 anni di guerra al terrorismo islamico

Nei diciotto anni trascorsi da quando gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra al terrorismo islamico e nelle varie aree del mondo, soprattutto in Afghanistan e Iraq, i costi finanziari per sostenere le operazioni militari nella “guerra al terrore” dal settembre 2001 alla fine del 2019 superano i 2mila miliardi di dollari secondo i calcoli elaborati dal Watston Institute della Brown University.

Prendendo in considerazione solo i fondi a disposizione del Dipartimento della Difesa, sono stati spesi 822 miliardi in Iraq e 975 miliardi in Afghanistan, le due aree che hanno catalizzato la maggior parte degli investimenti.

Seguono i costi militari in Europa e Africa (137miliardi), Siria (54 miliardi, dal 2014) e Pakistan (10 miliardi dal 2002).

Il Pentagono prevede attualmente progetti per altri 80 miliardi di dollari fino a tutto il 2023, ma anche se tutte le operazioni terminassero entro quattro anni, lo studio stima che la spesa salirebbe di altri 808 miliardi perchè continuerebbero a essere sostenuti i costi per i veterani di guerra (finora 353 miliardi di dollari) e per gli interessi da pagare sui prestiti accesi per finanziare gli interventi (finora 716 miliardi).

Foto US DoD