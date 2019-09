Qualificata la munizione guidata Vulcano di Leonardo

Sotto l’egida dei governi italiano e tedesco, Leonardo e Diehl Defense hanno sviluppato e qualificato la famiglia di munizioni guidata di precisione per i cannoni calibro 127mm e 155mm Leonardo Vulcano.

La qualificazione congiunta conforme allo STANAG controllata dalle autorità italiane e tedesche è stata completata con successo. La qualifica eseguita è compatibile con tutti i sistemi di balistici congiunti, come le piattaforme terrestri semovente PzH 2000 e trainata FH-70 e le piattaforme navali 127mm / 5inch.

Le munizioni Vulcano sono progettate per raggiungere una portata estesa di 70 km per Vulcano 155 e 80 km per Vulcano 127 in combinazione con una precisione unica contro bersagli fissi e mobili. La famiglia di munizioni raggiunge la massima precisione del bersaglio attraverso la combinazione unica di navigazione satellitare con sensori laser o infrarossi per la ricerca del terminale.

Ciò rende la famiglia Vulcano il munizionamento d‘artiglieria più accurato per applicazioni terrestri e navali in tutto il mondo. La potente testata multi-ruolo, ad alto esplosivo (IHE) con schegge di tungsteno pre-frammentate è efficace contro bersagli morbidi, veicoli, veicoli semi-corazzati, infrastrutture e tutti i tipici posti di comando di fanteria.

I kit di programmazione Vulcano consentono alle piattaforme di artiglieria di sparare munizioni Vulcano in modo semplice e operazioni completamente integrate o indipendenti. Il programma di calcolo del tiro NABK-18 +, è stato ufficialmente omologato.

Fonte: comunicato Leonardo e Diehl Defence