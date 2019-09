Leonardo e CAE USA per l’addestramento elicotteristico al governo degli Stati Uniti

Washington, 6 settembre 2019 – Leonardo e CAE USA hanno recentemente firmato un Memorandum of Agreement per offrire soluzioni integrate per l’addestramento in campo elicotteristico dedicate al mercato governativo statunitense.

L’accordo, che amplia la già consolidata collaborazione tra le due aziende in questo settore, punta a fornire pacchetti completi e personalizzati a operatori governativi USA e a clienti export del paese in base a programmi FMS (Foreign Military Sale).

Leonardo e CAE forniranno soluzioni di addestramento complete e integrate a basso rischio e competitive comprendenti elicotteri, simulatori e corsi. In tal modo Leonardo e CAE saranno all’avanguardia nell’addestramento sia in ambiente virtuale che reale, sviluppato per missioni specifiche.

Tale offerta integrata infatti potrà comprendere, oltre agli elicotteri, ai simulatori e ai corsi, anche altri sistemi di addestramento, diversi servizi aggiuntivi e centri di formazione. Ogni soluzione sarà studiata in maniera specifica e basata sulle esigenze del singolo cliente.

William Hunt, CEO AgustaWestland Philadelphia Corporation, ha dichiarato: “Leonardo vanta una lunga collaborazione con CAE per l’addestramento in campo elicotteristico. Con la creazione di sistemi di formazione integrati per il Governo degli Stati Uniti, insieme saremo in grado di offrire soluzioni lungimiranti e competitive in grado di assicurare il successo di ogni missione”.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Leonardo sulle opportunità di addestramento per il mercato militare degli Stati Uniti legate alla gamma di elicotteri Leonardo”, ha affermato Ray Duquette, Presidente e Direttore Generale di CAE USA.

“La nostra vasta esperienza nella simulazione e nell’addestramento all’impiego degli elicotteri, in particolare quelli di Leonardo, ci consentirà di offrire ai nostri clienti statunitensi soluzioni di addestramento integrate assicurando tempestività e efficienza”.

