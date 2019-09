Leonardo e PAG presentano la nuova variante dell’elicottero W-3

Leonardo, Polish Armament Group e diverse altre realtà industriali e della ricerca in Polonia, presentano al salone MSPO 2019 una versione dell’elicottero militare multiruolo W-3 Sokół. Nelle sue diverse varianti il W-3 viene realizzato nel paese da PZL-Świdnik che rappresenta la base industriale di Leonardo in Polonia in campo elicotteristico.

La nuova variante del W-3, basata su tecnologia allo stato dell’arte realizzata dall’industria aeronautica polacca, potrebbe in futuro soddisfare i requisiti delle forze armate polacche che

necessitano di una nuova macchina in questa categoria.

La collaborazione tra Leonardo e l’industria polacca prevede modifiche sostanziali all’elicottero W-3 che già rappresenta la spina dorsale della flotta elicotteristica delle forze armate polacche. Per la nuova variante sono previste le tecnologie più moderne e collaudate oggi disponibili sul mercato assicurando tempi di consegna ridotti, elevata affidabilità e risparmi in termini di acquisizione e costi operativi.

L’elicottero sarà dotato di nuove pale e di un nuovo rotore principale unitamente ad avionica completamente digitale e comprendente un nuovo cockpit, sistema di gestione del volo, visione sintetica in grado di riprodurre in modo virtuale sul cockpit l’ambientazione esterna, mappe digitali e sistema anticollisione, un moderno autopilota, nuovi sistemi di comunicazione, interventi sui motori e sistema di diagnostica dello stato di efficienza dei componenti.

A queste modifiche si aggiungono nuovi equipaggiamenti di missione e 200 kg in più di carico utile (con un aumento del peso massimo al decollo che sale così a 6,6 tonnellate) che assicureranno significativi miglioramenti in termini di prestazioni e capacità operative.

A MSPO 2019 viene esposto in particolare un mock-up del cockpit del W-3 di nuova generazione.

La nuova variante dell’elicottero dimostra le capacità dell’industria polacca in questo

campo per soddisfare le esigenze delle forze armate nazionali. Il nuovo W-3 sarà in grado di rispondere ai più recenti requisiti in ambito NATO permettendo così ai Sokół di restare in servizio per i prossimi 30 anni, superando le obsolescenze delle precedenti versioni e avvicinandosi agli standard più moderni.

La collaborazione intesa a sviluppare la nuova variante prevede anche un’importante trasferimento di tecnologia da Leonardo a PZL-Świdnik che permetterà conseguentemente di far crescere ancora l’intera industria aeronautica polacca.

Gian Piero Cutillo, Capo della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: “Un aspetto significativo nello sviluppo del W-3 di nuova generazione è rappresentato dal trasferimento di tecnologia al fine di assicurare ai clienti autonomia operativa e il maggior coinvolgimento possibile dell’industria polacca.

In particolare, il nostro partner Polish Armaments Group avrà un ruolo importante in quanto sarà pienamente coinvolto in tutte le fasi del programma, dalla progettazione allo sviluppo, fino alla

produzione e al supporto degli elicotteri in futuro”.

Sebastian Chwałek, Vice President di Polish Armaments Group ha aggiunto: “Il nostro Gruppo contribuisce a questo programma di ammodernamento con soluzioni allo stato dell’arte e competenze specifiche, tra le quali l’armamento guidato e non guidato.

L’integrazione di tali equipaggiamenti sull’elicottero W-3 consentirà al nuovo modello di supportare efficacemente il personale nello svolgimento dei propri compiti, assicurando al contempo l’accesso da parte delle Forze Armate polacche a munizionamento condiviso con altri operatori della NATO”.

L’elicottero W-3 di nuova generazione assicurerà importanti capacità operative per le forze armate polacche con un’ampia gamma di equipaggiamenti di missione e comprendenti sistemi

d’arma (missili aria-aria e anti-carro, lanciarazzi da 70 mm, pod per mitragliatrici e cannoni da 12,7/20mm, mitragliatrici installate in cabina), oltre a sistemi di autoprotezione, sistema elettrottico,

capacità di visione notturna e Head Up Display.

L’elicottero sarà in grado di svolgere molteplici missioni quali trasporto truppe, operazioni con forze speciali, ricerca e soccorso in combattimento, intelligence, sorveglianza e ricognizione armata, evacuazione medica.

La presenza industriale di Leonardo in Polonia è principalmente rappresentata da PZL-Świdnik, il costruttore elicotteristico con 65 anni di esperienza acquista attraverso la costruzione di più di 7400

elicotteri per clienti in oltre 40 paesi.

La Polonia è in tal modo divenuta una delle poche nazioni con la capacità progettare, sviluppare, produrre e supportare i propri elicotteri. PZL-Świdnik è un partner fondamentale del Ministero della Difesa polacco: quasi 160 elicotteri di sua produzione sono in servizio con le forze armate polacche. Di questi, circa 70 sono W-3.

Quasi l’80% degli elicotteri consegnati alle forze armate polacche negli ultimi anni sono stati progettati a Świdnik (SW-4 Puszczyk, W-3PL Głuszec e W-3WA Sokół, comprese le varianti da trasporto VIP governativo). PZL-Świdnik impiega attualmente circa 3.000 dipendenti, di cui oltre 650 ingegneri, e collabora con più di 800 aziende polacche. Leonardo è inoltre presente in Polonia con altri importanti programmi militari.

Questi comprendono il velivolo da addestramento M-346 Bielik per l’Aeronautica Militare e il programma Rosomak per l’Esercito implementato con PGZ. Leonardo ha anche fornito diversi sistemi di difesa e sicurezza, come la componente di terra dei satelliti da osservazione italiani COSMOSkyMed, sistemi di sorveglianza radar e costiera, che incrementano sensibilmente il livello di

sicurezza della Polonia.

Polish Armaments Group è una delle maggior realtà industriali nel campo della difesa in Europa.

PGZ riunisce oltre 50 società di primaria importanza nel settore della difesa in Polonia rappresentate da stabilimenti produttivi, centri di manutenzione e centri di ricerca. PGZ impiega oltre 18.000

dipendenti e genera ricavi annui pari a 5,5 miliardi di zloty. PGZ realizza sistemi e soluzioni innovative utilizzate dalle forze armate polacche e alleate

Fonte Comunicarto Leonardo e Polish Armaments Group