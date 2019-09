Missili MBDA Brimstone per il nuovo cacciacarri polacco

MBDA e PGZ hanno svelato a MSPO 2019 un veicolo caccia arri armato con il missile di precisione Brimstone.

PGZ Companies e MBDA hanno inoltre firmato una dichiarazione di cooperazione presso MSPO per confermare la disponibilità a cooperare nell’offrire questa soluzione alla Polonia e ai mercati di esportazione, riconoscendo la combinazione tra missile Brimstone di MBDA e la competenza nei veicoli corazzati di PGZ per offrire la migliore soluzione per i requisiti del veicolo caccia carri (Tank Destroyer) polacco dal punto di vista militare, della sovranità e della prospettiva industriale.

Sebastian Chwałek, vice CEO di PGZ, ha dichiarato: “Stiamo espandendo la nostra cooperazione con MBDA in nuove aree. Abbiamo concordato le modalità di offerta di tali soluzioni nei mercati di esportazione. Combinando il nostro competenze con l’esperienza dei nostri partner britannici, siamo in grado di ottenere molto e fornire le soluzioni più moderne alle forze armate polacche e alleate “.

Adrian Monks, direttore delle vendite di MBDA in Polonia, ha detto che “Associare il collaudato missile MBDA Brimstone con la vasta gamma di piattaforme polacche attuali e future offre la possibilità di fornire capacità militare rapida per la Polonia e per mercati più ampi, rafforzando nel contempo la nostra cooperazione con Gruppo PGZ sui missili. “

La parte più importante della dichiarazione congiunta di cooperazione è l’assicurazione offerta da MBDA che la tecnologia e il know-how dei missili Brimstone saranno trasferiti a PGZ, con la società MESKO SA responsabile della produzione di missili.

Questa cooperazione è un altro campo del rapporto commerciale sviluppato sulla cooperazione strategica tra le società PGZ e MBDA.

La flessibilità della soluzione e la facilità di integrazione con i sistemi di targeting polacchi esistenti rendono flessibile l’installazione del missile sopra o all’interno di più piattaforme polacche, comprese quelle di WZM SA, HSW SA e Obrum, in qualsiasi configurazione e numero di missili.

Lo sviluppo arriva in risposta al requisito della Polonia per un Tank Destroyer in grado di contrastare formazioni corazzate.

Grazie alle sue prestazioni a lungo raggio e in ogni condizione meteo, la capacità di neutralizzare i sistemi di protezione attiva (APS) dei tank, la possibilità di sparare e spostare la destinazione del bersaglio, Brimstone è in grado di affrontare in modo unico questa sfida.

Al Salone MSPO di Kielce, MBDA ha stretto una partnership con MESKO S.A. per portare l’azienda polacca nella sua catena di fornitura globale di missili. L’azienda polacca produce anche componenti dei missili da difesa aerea CAMM offerti alle forze armate polacche per il programma Narew.

I contratti tra MBDA e MESKO SA fanno seguito alla firma di un accordo di cooperazione strategica tra MBDA e PGZ sui missili nel febbraio 2017. Da allora, sono state condotte valutazioni dettagliate tra le due parti, che riconoscono i vantaggi e punti di forza della cooperazione reciproca.

Fonte comunicato MBDA