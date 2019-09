Il consorzio EuroDASS rinnoverà e potenzierà le contromisure del Typhoon

Leonardo, per conto del consorzio EuroDASS, ha ricevuto un contratto da BAE Systems che vedrà il consorzio esplorare il futuro del sottosistema “Pretorian” per l’autodifesa dell’Eurofighter Typhoon (DASS). Lo studio “Praetorian Long Term Evolution (LTE)” getterà le basi per il lavoro di sviluppo futuro che garantirà che il sistema di guerra elettronica del Typhoon rimarrà uno dei più avanzati al mondo per i decenni a venire.

Il contratto è una parte fondamentale del più ampio studio Eurofighter Typhoon LTE, che mira a identificare una serie di miglioramenti tecnologici per l’infrastruttura e la propulsione del sistema di armi del Typhoon per fornire una chiara road-map per il futuro della piattaforma.

Il Praetorian DASS è fornito dal consorzio EuroDASS, che comprende Leonardo, Elettronica, Indra e Hensoldt.

Fornisce al Typhoon una protezione avanzata dalle minacce, inclusi i raggi infrarossi (IR o ricerca di calore) e i missili a guida radar. Il sistema è ben considerato dagli utenti ed è stato testato in battaglia nelle operazioni aeree in Libia e Siria.

Il progetto LTE consentirà al Typhoon di mantenere efficacia ed elevate capacità di sopravvivenza per diversi decenni in un contesto di accelerazione dello sviluppo tecnologico da parte di potenziali avversari.

Il sottosistema Praetorian Defensive Aids (DASS) è il sistema di protezione del Typhoon, che integra sensori e apparecchiature di disturbo per fornire un’eccezionale consapevolezza della situazione e una capacità di furtività digitale per il Typhoon, ottenuta attraverso tecniche avanzate di inganno elettronico.

Lo studio Praetorian LTE valuterà i potenziali requisiti DASS futuri, consentendo a Typhoon di far fronte alle nuove minacce in modo più rapido, semplice e più economico in futuro.

Lo studio dovrebbe fornire opzioni per soluzioni tecniche a lungo termine e fattori abilitanti che sosterranno il percorso di crescita della piattaforma in futuro.

È probabile che le opzioni riguardino sia l’architettura migliorata, a cui è possibile aggiungere nuove funzionalità in modo più agile e a basso costo, sia i miglioramenti allo sfruttamento e alla fusione dei sensori per supportare la flessibilità multi-ruolo della piattaforma.

Numerose opzioni saranno esplorate e presentate alle nazioni partner di Eurofighter per supportare il processo decisionale informato.

EuroDASS è un consorzio di quattro nazioni che fornisce il sottosistema Pretorian Defensive Aids (DASS) per l’Eurofighter Typhoon.

Il consorzio comprende Elettronica, Hensoldt, Indra e Leonardo, leader commerciale. Praetorian integra le misure di supporto elettronico di Eurofighter Typhoon, le contromisure elettroniche, i sistemi di allerta anti-missile e i decoy per4 l’inganno dei radar, fornendo all’aeromobile e all’equipaggio un alto livello di protezione dalle minacce avanzate.